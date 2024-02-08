У Дніпрі після бунту розформують полк спецпризначенців: їх переведуть до бригади "Лють"

Полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, спецпризначенці якого влаштували бунт, бо буцімто не хотіли вступати у штурмову бригаду "Лють", розформують. Поліцейських з цього полку переведуть у бригаду "Гвардії наступу".

Відео з інцидентом, де поліцейські влаштували бунт, поширилося у мережі 5 лютого. Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич відразу відреагував на опубліковані кадри й наголосив, що усі деталі будуть з'ясовані.

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Все ж підуть у "Лють"

Фацевич після з'ясування усіх деталей повідомив, що факт такого бунту є неприпустимим, тому керівництво ухвалило рішення розформувати полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області. Усі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції "Лють". Таке рішення базується на статті 65 Закону України "Про Національну поліцію України".

Можливо, ми приймемо рішення щодо створення там окремих рот для виконання специфічних функцій, до прикладу, охорона фізосіб тощо. Усі співробітники без винятку будуть переведені в бригаду "Лють". Ті особи, які будуть відмовлятися виконувати накази, будуть звільнені з врученням повісток,

– наголосив Фацевич.

Він додав, що на відео також був присутній один із керівників ГУНП в Дніпропетровській області. Після того, як відео з'явилося у мережі та особистої розмови з Фацевичем, він особисто написав рапорт про переведення у бригаду "Лють".

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Що відомо про бунт поліцейських

У мережі 5 лютого поширилося відео, на якому спецпризначенці ГУНП в Дніпропетровській області вступили в суперечку з чоловіком у поліцейській формі. Вочевидь, він закликав їх вступати у бригаду "Лють", втім правоохоронці були різко проти.

Поліцейські заявляли, що такий перехід до штурмової бригади буцімто є незаконним і вимагали показати, "де написано, що вони мають переводитися". Аргументом поліцейських також було те, що вони чесно несуть свою службу. Вони обурювалися, що їхню долю намагаються вирішити за них.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич відразу відреагував на інцидент. Він повідомив, що усі деталі будуть з'ясовані й надана правова оцінка діям спецпризначенців.

У 2023 році були прийняті зміни до Закону України "Про Національну поліцію України" (пункт 4 статті 24), у зв'язку з чим українські поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні України шляхом безпосереднього ведення бойових дій. І хоча з початку повномасштабного вторгнення всі поліцейські отримали низку додаткових функцій, з першого дня у посиленому варіанті несення служби працюють у складі Сил безпеки й оборони України, евакуюють людей, розбирають завали, розслідують воєнні злочини, захищають безпеку громадян та правопорядок всередині країни, але саме спецпризначенці стали міцною основою у боротьбі з ворогом й у складі бригади "Лють" дають відсіч ворогу.