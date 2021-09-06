Поліцейські повідомили про перші порушення під час святкування Рош га-Шана в Умані

6 вересня 2021 , 12:16
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Черкаської області

До Умані вже прибули 23 тисячі паломників з Ізраїля. Поліцейським надійшли 22 повідомлення про події, пов'язані з перебуванням хасидів.

Ситуацію у районі паломництва повністю контролюють правоохоронці. Вони продовжують посилено нести службу.

До теми Поліція, ДСНС та Нацгвардія: в Умані створили штаб, що стежитиме за порядком на Рош га-Шана

Які порушення виявили

  • До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості через незаконне поводження зі зброєю у районі компактного проживання прочан.
  • Виявили чоловіка, який порушив терміни перебування в Україні. На нього склали протокол, а після того – депортували.
  • Ще одному іноземцю обмежили строки перебування в України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство.
  • Зафіксували факт торгівлі забороненими предметами у районі паломництва. Так, у 29-річного уманчанина вилучили: 2 електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 – ножів, 6 – дерев'яних біт.

Правоохоронці патрулюють вулиці Умані: відео

 

Крім того, відомо про перші випадки коронавірусу серед хасидів. На відео з Умані видно, що паломникам безкоштовно роздають маски, однак не всі їх беруть. Деякі просто проходять повз. 

Дотримання епідеміологічних норм в Умані: відео

Хасиди в Умані: головне

Автор: Софія Мінджоса