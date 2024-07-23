Поліцейські повідомили про підозру власнику будівлі, за вказівкою якого знесли садибу Зеленських

Правоохоронці повідомили про підозру власнику історичної садиби Зеленських. Його підозрюють в умисному пошкодженні та знищенні майна, на яке судом накладено арешт.

Наразі слідчі поліції Києва здійснюють досудове розслідування за фактом знесення історичного будинку на вулиці Олександра Кониського. Садиба Зеленських була побудована наприкінці 19 століття.

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Власнику садиби повідомили про підозру

За словами правоохоронців, садиба вже неодноразово була під погрозою знищення. У зв'язку з цим слідчі тричі звертались до суду з клопотаннями про накладення арешту на будинок та земельну ділянку, який надалі судом були скасовані.

Востаннє за ініціативи правоохоронців 18 січня та 19 лютого на ділянку та будинок був накладений новий арешт, який не був скасований у судовому порядку.

Попри це, 19 липня, 32-річний власник будівлі, будучи обізнаний про діючі судом обмеження на заборону здійснення будь-яких дій з об'єктом нерухомості, вирішив його знищити,

– повідомили в поліції.

Для цього чоловік залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж будівлі.

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили власнику будинку про підозру за частиною 1 статті 388 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження та знищення майна, на яке судом накладено арешт,

– зазначили правоохоронці.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюється ступінь участі інших учасників, причетних до знищення історичної будівлі.

До слова, в Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що не надавали дозволу на знесення історичної садиби Зеленських у центрі Києва.