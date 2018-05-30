17:48
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Поліцейські затримали чоловіка, який вбив українського військового

496 Читать новость на русском
Поліцейські затримали вбивцю
Поліцейські затримали вбивцю / Фото з відкритих джерел

У середу, 30 травня, поліція встановила і затримала чоловіка, який в ніч на 24 жовтня 2017 року під час бійки біля магазину в місті Кагарлик наніс ножем смертельні удари 33-річному учаснику бойових дій на Донбасі.

Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Київській області.

Читайте також: Втрати СБУ під час війни на Донбасі: Грицак озвучив цифру

"Тривалий комплекс проведених оперативно-розшукових і слідчих дій дав позивний результат – поліцейські встановили та затримали зловмисника, який наніс ножем смертельні удари 33-річному місцевому жителю, а його молодшому брату – проникаюче ножове поранення грудей. На щастя, життя останнього вдалося врятувати. Старший чоловік, учасник бойових дій на Донбасі, на жаль, помер на операційному столі", – йдеться у повідомлені.

Поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 24-річний безробітній чоловік з Полтавської області. Його розшукували упродовж семи місяців.

Затримали зловмисника у Полтаві, під час незаконного проникнення до місцевої квартири.

"Молодика на період розслідування передали поліцейським із Київщини. Вчора йому суд обрав міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою", – зазначили правоохоронці. 

Наразі триває розслідування у рамках відкритих кримінальних проваджень за статтею 115 (умисне вбивство) та статтею 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
сьогодні, 17:01 Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
Семен Кабакаєв 2754
Як вивести гроші із Webmoney: покрокова інструкція
сьогодні, 16:01 Як вивести гроші із Webmoney: покрокова інструкція
260
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
сьогодні, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
3991
Об'єкт ненависті Москви: як світ реагує на вбивство Аркадія Бабченка
сьогодні, 15:07 Об'єкт ненависті Москви: як світ реагує на вбивство Аркадія Бабченка
1815
Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
сьогодні, 15:01 Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
Альфред Кох 499
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук