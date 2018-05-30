Поліцейські затримали чоловіка, який вбив українського військового

У середу, 30 травня, поліція встановила і затримала чоловіка, який в ніч на 24 жовтня 2017 року під час бійки біля магазину в місті Кагарлик наніс ножем смертельні удари 33-річному учаснику бойових дій на Донбасі.

Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Київській області.

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"Тривалий комплекс проведених оперативно-розшукових і слідчих дій дав позивний результат – поліцейські встановили та затримали зловмисника, який наніс ножем смертельні удари 33-річному місцевому жителю, а його молодшому брату – проникаюче ножове поранення грудей. На щастя, життя останнього вдалося врятувати. Старший чоловік, учасник бойових дій на Донбасі, на жаль, помер на операційному столі", – йдеться у повідомлені.

Поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 24-річний безробітній чоловік з Полтавської області. Його розшукували упродовж семи місяців.

Затримали зловмисника у Полтаві, під час незаконного проникнення до місцевої квартири.

"Молодика на період розслідування передали поліцейським із Київщини. Вчора йому суд обрав міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою", – зазначили правоохоронці.

Наразі триває розслідування у рамках відкритих кримінальних проваджень за статтею 115 (умисне вбивство) та статтею 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.