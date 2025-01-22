Помер полковник поліції Ігор Іванчишин, який був поранений під час обстрілу Харкова в листопаді

У лікарні 22 січня помер полковник поліції Ігор Іванчишин, який зазнав поранень під час ворожого обстрілу Харкова у листопаді. Лікарі до останнього боролися за його життя.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на колишнього керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка.

До теми "Росія знала, куди бити": в Харкові 26 поранених поліцейських, троє у тяжкому стані

Помер працівник поліції Харківщини

Ігор Іванович Іванчишин був на місці, куди росіяни запустили ракету С-300. Тоді внаслідок ворожої атаки сильно постраждали будівлі. Поліцейський був одним з поранених. Увесь час, відтоді до сьогодні, лікарі намагалися врятувати його життя, рідні та колеги були поруч і сподівалися, що Ігор одужає. Але на жаль, серце поліцейського не витримало.

Весь час повномасштабного вторгнення він був разом з нами і віддавав всього себе за для людей. Для мене було Честю працювати і дружити з ним.

Висловлюю щирі співчуття рідним Ігоря Іванчишина,

– написав Володимир Тимошко.

Як зазначив колишній начальник поліції, вперше він побачив Ігоря Іванчишина саме 24 лютого 2022 року, всього за кілька годин до удару з боку Росії. Полковник сумлінно працював на території, яку майже щодня обстрілюють окупанти. Після одного з таких обстрілів Ігор Іванчишин не зміг повернутися до служби.

У Нацполіції сумують з приводу втрати колеги

У Національній поліції додали, що Ігор Іванчишин 1 листопада дістав численні осколкові поранення. 36 поліцейських було поранено того дня, один колега, Андрій Матвієнко, загинув на місці. Іншого – Олександра Ковтуна – в тяжкому стані доставили до лікарні, де він через деякий час помер. Тепер у списку жертв того страшного обстрілу є і начальник Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області Ігор Іванчишин.

З множинними травмами у тяжкому стані його шпиталізували. Понад два місяці лікарі боролися за життя поліцейського… 22 січня його життя обірвалося. Полковнику поліції назавжди залишиться 47 років. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 24-річний син,

– зазначила пресслужба поліції.

Редакція 24 Каналу співчуває рідним та близьким Ігоря Івановича, якого безжально вбила ворожа російська армія.