Поліцейський врятував цуценя і назвав його Азов: зворушлива історія
Джерело:Нацполіція
Харківський поліцейський прихистив маленьке цуценя, яке було в критичному стані. Тепер песика звуть Азов і він захищатиме свого рятівника.
Історія порятунку песика Азов
Правоохоронці розповіли зворушливу історію порятунку, яка сталась у Київському районі Харкова. Мешканці одного з будинків поскаржились на сусіда, який тримав багато собак у квартирі в антисанітарних умовах.
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Прибувши за адресою, поліціянти зафіксували порушення та були вимушені вилучити близько 30 собак – їх передали волонтерам.
Начальник відділу прихистив цуценя
Однак, серед усіх собак було маленьке беззахисне цуценя, яке потребувало допомоги. Тож начальник відділу не зміг віддати малюка, а вирішив самостійно ним опікуватись.
Серце начальника сектору відділу кримінальної поліції Дмитра Мельникова підкорило цуценя, яке через антисанітарні умови перебувало у критичному стані. Дмитро прихистив чотирилапого,
– йдеться у повідомленні.
Цуценя назвали Азов на честь захисників, які героїчно тримають оборону "Азовсталі". Кажуть, "наш Азов – це символ незламності і непідкореності наших захисників".
Песик потребував допомоги / Фото Нацполіція
Поліцейський вирішив опікуватись цуценям / Фото Нацполіція
Чотирилапого назвали Азов, як символ незламності / Фото Нацполіція
Тварини, які несуть службу разом з військовими
Нещодавно ми розповідали про нового друга та помічника прикордонників – пса Термінатора. Собака сам прийшов до прикордонників, коли ті чергували на блок-пості. Захисники вирішили залишили пса служити з ними. А ім'я тварина отримала через різний колір очей, що й нагадав охоронця рубежу відомого кіногероя.
Термінатор не перший із чотирилапих військовослужбовців. У нього вже є чимало колег, наприклад, пес-піротехнік Патрон, який став справжньою зіркою соцмереж та улюбленцем українців.
Також у ЗСУ служить бельгійська вівчарка Алмаз – він також допомагає розміновувати вже звільнені території.
Тож, можливо, незабаром харківські поліцейські залучать до роботи і Азова, коли той підросте.
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