Загинув поліцейський у палаючому авто: на Черкащині повідомили про страшну ДТП

У Черкаській області сталася смертельна аварія, яка забрала життя поліцейського офіцера Віталія Гайдаренко. У ЗМІ розповіли деталі трагедії.

Сьогодні, 6 вересня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 6 вересня загинув поліцейський офіцер Чорнобаївської громади сектору превенції Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області Віталій Гайдаренко.

Дивіться також Сьогодні у Львові поховали 6 людей, яких "Кинджалами" вбила Росія

Що відомо

Із власних джерел журналістам Суспільного довідалися, що авто, в якому їхав поліцейський, в'їхало в дерево і загорілося.

Чорнобаївська селищна рада та депутати селищної ради висловлюють співчуття його рідним і близьким. Хоча жодні слова розради й підтримки не допоможуть втамувати їх біль і страждання. В цю гірку мить ми поділяємо горе Вашої родини та разом з Вами схиляємо голови в глибокій скорботі,

– йдеться у повідомленні Чорнобаївської громади.

Довідка: Церемонія прощання і поховання відбудеться в селищі Велика Бурімка 7 вересня 2024 року. Прощальна панахида розпочнеться о 12 годині.

До слова, ексочільника Броварської РВА, що п'яним влетів у натовп, звільнили з-під варти.