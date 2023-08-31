Відбулися похорони чоловіка, який загинув внаслідок сутички з поліцейськими у Дніпрі
Джерело:Суспільне Дніпро
На Дніпропетровщині попрощалися з чоловіком, якого застрелив поліцейський. Патрульні зафіксували авто, яке порушило правила дорожнього руху і в ході з'ясування деталей виник конфлікт.
На опублікованому відео з камер поліцейських видно, що пасажири чинили опір патрульним, а чоловік застосував силу. Після цих дії поліцейський вистрілив – поранення виявилися смертельними.
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Відбулися похорони загиблого
31 серпня відбулося прощання з загиблим внаслідок сутички у Дніпрі чоловіком. Ним був місцевий бізнесмен Джумбері Сілогава Джумберович. На похорон прийшло безліч місцевих жителів, які знали чоловіка.
На Дніпропетровщині попрощалися з Джумбері Сілогавою / Суспільне Дніпро
Інцидент стався незадовго до його дня народження. Чоловік народився 1 вересня 1984 року – він мав відсвяткувати 39-річчя на морі. Туди Джумбері Сілогава власне і їхав в день загибелі.
На момент загибелі йому було 39 років / Суспільне Дніпро
Відомо, що у чоловіка залишилося 2 неповнолітніх дитини. Під час трагічного інциденту він був розлучений зі своєю дружиною.
Що відомо про стрілянину у Дніпрі
- Патрульні зафіксували автомобіль, який порушив правила дорожнього руху – він проігнорував знак "Рух вперед" та повернув наліво. Правоохоронці зупинили автомобіль та попросили документи. Всередині були чоловік, жінка та двоє дітей.
- Під час з'ясування деталей за кермом сиділа жінка. Однак камери зафіксували, що під час правопорушення керував автомобілем чоловік. Окрім цього ЗМІ стверджують, що той мав алкогольне сп'яніння – правоохоронці заявили, що експертиза не завершена.
- Чоловік почав чинив опір правоохоронцям та застосував силу – він вдарив поліцейську та кинув через себе її колегу. Відомо, що загиблий зламав ніс і кістки обличчя патрульної. Після цього правоохоронець вистрілив в Сілогаву.
- Одразу після інциденту правоохоронця заарештували та відсторонили від виконання обов'язків. Тепер він очікує на суд, де йому оберуть запобіжний захід. Прокуратура вимагає для патрульного у Дніпрі 60 діб арешту без права внесення застави. Підтримати колегу під стіни суду прийшла велика кількість силовиків.