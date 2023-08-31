Відбулися похорони чоловіка, який загинув внаслідок сутички з поліцейськими у Дніпрі

На Дніпропетровщині попрощалися з чоловіком, якого застрелив поліцейський. Патрульні зафіксували авто, яке порушило правила дорожнього руху і в ході з'ясування деталей виник конфлікт.

На опублікованому відео з камер поліцейських видно, що пасажири чинили опір патрульним, а чоловік застосував силу. Після цих дії поліцейський вистрілив – поранення виявилися смертельними.

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Відбулися похорони загиблого

31 серпня відбулося прощання з загиблим внаслідок сутички у Дніпрі чоловіком. Ним був місцевий бізнесмен Джумбері Сілогава Джумберович. На похорон прийшло безліч місцевих жителів, які знали чоловіка.

На Дніпропетровщині попрощалися з Джумбері Сілогавою / Суспільне Дніпро

Інцидент стався незадовго до його дня народження. Чоловік народився 1 вересня 1984 року – він мав відсвяткувати 39-річчя на морі. Туди Джумбері Сілогава власне і їхав в день загибелі.

На момент загибелі йому було 39 років / Суспільне Дніпро

Відомо, що у чоловіка залишилося 2 неповнолітніх дитини. Під час трагічного інциденту він був розлучений зі своєю дружиною.

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