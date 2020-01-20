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      Поліцейський напідпитку збив двох пішоходів в Одесі

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      ДТП в Одесі за участі поліцейського / НПУ

      П'яний працівник поліції на власному авто і начебто у позаробочий час скоїв ДТП та збив двох пішоходів. Інцидент трапився в Одесі 19 січня.

      У ДТП за участю поліцейського постраждали двоє людей – чоловік 1970 та жінка 1972 року народження. Про це розповіла пресслужба поліції Одеської області.

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      Відомо, що аварія сталася біля супермаркету на Люстдорфській дорозі. Нетверезий водій Opel збив шлагбаум та наїхав на людей. Збитих пішоходів із травмами різної тяжкості госпіталізували.

      ДТП
      Opel збив шлагбаум та наїхав на людей / Фото НПУ

      Ймовірним винуватцем ДТП виявився 27-річний працівник поліції, який начебто у момент аварії не перебував на службі.

      Одеса
      Двох людей, які постраждали в аварії, доправили до лікарні / Фото НПУ

      Про аварію за участі поліцейського вже повідомили Державне бюро розслідувань. 

      Аварія
      Інцидент трапився біля супермаркету на Люстдорфській дорозі в Одесі / Фото НПУ

      18 січня у Києві за водіння в нетверезому стані затримали полковника міліції – колишнього начальника Державної автомобільної інспекції Олександра Єршова: деталі – у матеріалі 24 каналу. 

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      19 січня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Постраждалі Аварії та ДТП
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