Поліцейський напідпитку збив двох пішоходів в Одесі

П'яний працівник поліції на власному авто і начебто у позаробочий час скоїв ДТП та збив двох пішоходів. Інцидент трапився в Одесі 19 січня.

У ДТП за участю поліцейського постраждали двоє людей – чоловік 1970 та жінка 1972 року народження. Про це розповіла пресслужба поліції Одеської області.

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Відомо, що аварія сталася біля супермаркету на Люстдорфській дорозі. Нетверезий водій Opel збив шлагбаум та наїхав на людей. Збитих пішоходів із травмами різної тяжкості госпіталізували.



Opel збив шлагбаум та наїхав на людей / Фото НПУ

Ймовірним винуватцем ДТП виявився 27-річний працівник поліції, який начебто у момент аварії не перебував на службі.



Двох людей, які постраждали в аварії, доправили до лікарні / Фото НПУ

Про аварію за участі поліцейського вже повідомили Державне бюро розслідувань.



Інцидент трапився біля супермаркету на Люстдорфській дорозі в Одесі / Фото НПУ

18 січня у Києві за водіння в нетверезому стані затримали полковника міліції – колишнього начальника Державної автомобільної інспекції Олександра Єршова: деталі – у матеріалі 24 каналу.