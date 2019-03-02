Поліцейський збив на смерть пішохода на Київщині: фото
У Броварах на Київщині поліцейський за кермом автомобіля збив чоловіка на пішохідному переході. Потерпілий одразу помер на місці.
Після ДТП водій-поліцейський залишив місце події, повідомили у прес-службі Нацполіції.
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Однак, після ДТП водій автомобіля сам прийшов до відділу поліції. Правопорушник пояснив, що залишив місце події для того, аби самостійно з’явитися до відділу поліції та повідомити про ДТП.
У Броварах поліцейський збив на смерть пішохода//Фото: Brovary.net
Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Досудове розслідування у цій справі проводить Державне бюро розслідувань.