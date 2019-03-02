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      Поліцейський збив на смерть пішохода на Київщині: фото

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      Поліцейський збив на смерть пішохода на Київщині
      Поліцейський збив на смерть пішохода на Київщині / Фото з відкритих джерел

      У Броварах на Київщині поліцейський за кермом автомобіля збив чоловіка на пішохідному переході. Потерпілий одразу помер на місці.

      Після ДТП водій-поліцейський залишив місце події, повідомили у прес-службі Нацполіції.

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      Однак, після ДТП водій автомобіля сам прийшов до відділу поліції. Правопорушник пояснив, що залишив місце події для того, аби самостійно з’явитися до відділу поліції та повідомити про ДТП.

      дтп бровари
      У Броварах поліцейський збив на смерть пішохода//Фото: Brovary.net

      Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

      Досудове розслідування у цій справі проводить Державне бюро розслідувань.

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      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Жертви Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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