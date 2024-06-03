Поліцейську з Рівного хвилею змило в море в Одесі: момент потрапив на відео
В Одесі під час відпочинку на пляжі "Аркадія" ввечері 2 червня 20-річну лейтенантку поліції з Рівного змило хвилею з пірса. Момент падіння дівчини в море потрапив на відео.
Зауважимо, що відповідні служби вирушили на пошуки молодої поліцейської з Рівного. Однак станом на ранок 3 червня її поки що не вдалося знайти.
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В Одесі під час шторму змило в море поліцейську з Рівного
Ввечері 2 червня в Аркадії хвилею з моря змило 20-річну поліцейську, яка приїхала на відпочинок до Одеси з Рівного. Момент падіння дівчини в море зафіксували камери. Рівненське видання "Радіо Трек" оприлюднило кадри у своєму телеграм-каналі.
Увага! Чутливі кадри!
Момент падіння поліцейської у море: відео 18+
На оприлюднених кадрах видно, що дівчина спершу фотографувалася на пірсі на згадку про відпочинок в Одесі. Потім перша хвиля збила її з ніг, а вже друга – змила в море.
У повідомленнях, що поширювали користувачі в мережі, ішлося, як дівчина підійшла до плит і хвилею її збило з місця. Після цього вона вдарилася головою та її забрало хвилями моря.
В Одесі море забрало 20-річну дівчину: дивіться відео (+18)
Відомо, що наразі дівчину не знайшли. Власне, зранку 3 червня в ДСНС в Одеській області повідомили, що водолази досі шукають в акваторії Чорного моря потопельницю.
В Одесі продовжують шукати 20-річну поліцейську з Рівного / Фото ДСНС в Одеській області
Деталі ситуації: коротко
- Трагедія сталася вчора, 2 червня, близько 20:40 в Одесі.
- В поліції Одещини зазначили, що під час фотографування на пірсі морська хвиля збила дівчину з ніг та скинула в море.
- Відомо, що правоохоронці Одещини встановлюють обставини загибелі 20-річної поліцейської з Рівного.
- Вони зазначили, що дівчину звали Олександра Олещук. Дівчина у квітні 2023 року закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і була призначена на посаду дільничного офіцера поліції Рівненського РУП.
- Правоохоронці також розповіли, що, коли сталася трагедія, поліцейська перебувала поза службою.