З Авдіївки змогли вивезли родину з 2 дітьми: вмовляли на це аж пів року

Від міста Авдіївка, що на Донеччині, залишились лише самі руїни. Однак там все ще живуть люди, які щодня ризикують власним життям.

Екіпаж поліції "Білі янголи", завданням яких є евакуйовувати місцевих, вивезли з небезпечного регіону ще одну сім'ю. Двох діток, їхніх батьків та бабусю вмовляли виїхати аж пів року.

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Батьки щодня наражали дітей на небезпеку

Дворічний Єгор та 12-річна Арина – тепер у безпеці. Разом з мамою, татом і бабусею. У місті, за підрахунками поліції, залишається двоє дітей, ведеться робота щодо їх евакуації,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що сім'я мешкала біля промзони Авдіївки – місця, де протягом 9 років точаться бої та не стихають обстріли. Поліцейські систематично відвідували родину та пропонували евакуацію.

Через те, що батьки не хотіли залишати рідне місто, родина змінила адресу проживання, ховаючись від поліції. На щастя, "Білі янголи" їх розшукали та все-таки переконали виїхати з Авдіївки.

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Екіпаж поліції вивіз сім’ю з-під вогню й передав співробітникам ДСНС, які доставили евакуйованих до пункту допомоги. Наразі родина знайшла прихисток у Мирнограді та планує подальші дії.

Дітлахи нарешті в безпеці / Фото поліція Донецької області

Нагадаємо, що "Білі янголи" врятували з Бахмута 7-річну дівчинку Ганнусю. Дитина пів року жила у підвалі через постійні обстріли.

Як можна евакуюватись з Авдіївки

Влада міста неодноразово закликала місцевих жителів евакуюватись через постійну загрозу життю. Крім того, евакуація з Авдіївки та інших гарячих точок дедалі ускладнюється, адже дороги, які проходять біля лінії фронту, прострілюються ворогом.

Поліція закликає дорослих виконати свій батьківський обов'язок і врятувати малечі життя.

Гарячі лінії евакуаційних груп "Білі Янголи" на напрямках:

Авдіївський – 066-56-19-102

Бахмутський – 066-56-15-102

Великоновосілківський – 066-56-11-102

Лиманський – 066-56-16-102

Мар'їнський – 066-56-10-102

Місто перетворилось на руїну

Авдіївка щодня перебуває під постійними обстрілами загарбників. Попри це, у місті все ще залишаються цивільні громадяни України.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що під час активних бойових дій в Авдіївці залишаються ще близько 1800 осіб.

Руїни в Авдіївці / Фото з телеграм-каналу Павла Кириленка