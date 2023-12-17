У Фінляндії поліція вимагає заарештувати бойовика банди "Русич" за воєнні злочини в Україні

Центральна кримінальна поліція у Фінляндії вимагає заарештувати росіянина Воїслава Тордена (Яна Петровського). Його підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Журналісти посилаються на орден на арешт. Він свідчить про те, що Воїслав Торден, відомий також як Ян "Слов'ян" Петровський, міг скоїти воєнні злочини у 2014 – 2015 роках.

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Торден усе заперечує

Інформаційному агентству STT повітовий суд Гельсінкі повідомив, що 18 грудня у другій половині дня відбудеться засідання у цій справі.

Звернімо увагу, що заступник генпрокурора Юкка Раппе раніше ухвалив рішення. Воно стосувалося старту попереднього розслідування ймовірних злочинів, які Торден міг скоїти в Україні.

Він зазначив, що слідство проводитимуть у Фінляндії. Відтак, згідно з рішенням Верховного Суду, Тордена не можуть екстрадувати в Україну, про що ми розповідали раніше.

Що відомо про затримання Тордена

Відомо, що Тордена 20 липня заарештували у Фінляндії. Сталося це біля входу на літак рейсу до Ніцци, що у Франції. Того дня патруль прикордонної служби саме здійснював контроль для іноземних громадян. Власне, Торден в аеропорту Гельсінкі-Вантаа показав паспорт Росії та посвідку на проживання, видані Фінляндією.

Прикордонна охорона, посилаючись на власні розвідувальні дані, запідозрила, що попереднє ім'я Тордена – Ян Петровський. За офіційними даними, йому заборонено заїжджати на територію Шенгенської зони. Відповідну заборону ввели як Норвегія, так і Чехія.

Власне, Ян Петровський, підозрюваний у воєнних злочинах в Україні, мешкав у Фінляндії, але під вигаданим іменем – Воїслав Торден. Звернімо увагу, що він перебуває під санкціями США, ЄС, Японії, Швейцарії та Нової Зеландії.

Зауважимо, що 11 грудня один із районних судів Фінляндії залишив під вартою Яна Петровського. Він – один із лідерів російського неонацистського угруповання ДШРГ "Русич".

Цікаво, що 8 грудня його звільнили з-під варти. Тоді Петровського не дозволили екстрадувати до України. Водночас прикордонники Фінляндії відразу ж повернули підозрюваного під варту. Причина: порушення Закону про іноземців.

До диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" входять радикальні російські націоналісти та нацисти. Ця ДШРГ бере участь у війні проти України з 2014 року. Наша держава відповідну організацію звинувачує у скоєнні воєнних злочинів. Серед них – тортури та вбиства як полонених, так і цивільного населення.