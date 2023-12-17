Журналисты ссылаются на орден на арест. Он свидетельствует о том, что Воислав Торден, известный также как Ян "Славян" Петровский, мог совершить военные преступления в 2014 – 2015 годах.

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Торден все отрицает

Информационному агентству STT уездный суд Хельсинки сообщил, что 18 декабря во второй половине дня состоится заседание по этому делу.

Обратим внимание, что заместитель генпрокурора Юкка Раппе ранее принял решение. Оно касалось старта предварительного расследования вероятных преступлений, которые Торден мог совершить в Украине.

Он отметил, что следствие будут проводить в Финляндии. Следовательно, согласно решению Верховного Суда, Тордена не могут экстрадировать в Украину, о чем мы рассказывали раньше.

Что известно о задержании Тордена

Известно, что Торден 20 июля был арестован в Финляндии. Произошло это у входа на самолет рейса в Ниццу во Франции. В тот день патруль пограничной службы как раз осуществлял контроль для иностранных граждан. Собственно, Торден в аэропорту Хельсинки-Вантаа показал паспорт России и вид на жительство, выданные Финляндией.

Пограничная охрана, ссылаясь на собственные разведывательные данные, заподозрила, что предыдущее имя Тордена – Ян Петровский. По официальным данным, ему запрещено въезжать на территорию Шенгенской зоны. Соответствующий запрет был введен как Норвегией, так и Чехией.

Собственно, Ян Петровский, подозреваемый в военных преступлениях в Украине, жил в Финляндии, но под вымышленным именем – Воислав Торден. Обратите внимание, что он находится под санкциями США, ЕС, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии.

Заметим, что 11 декабря один из районных судов Финляндии оставил под стражей Яна Петровского. Он – один из лидеров российской неонацистской группировки ДШРГ "Русич".

Интересно, что 8 декабря его освободили из-под стражи. Тогда Петровского не разрешили экстрадировать в Украину. В то же время пограничники Финляндии сразу же вернули подозреваемого под стражу. Причина: нарушение Закона об иностранцах.

Следует знать! В диверсионно-штурмовую разведывательную группу "Русич" входят радикальные русские националисты и нацисты. Эта ДШРГ участвует в войне против Украины с 2014 года. Наше государство соответствующую организацию обвиняет в совершении военных преступлений. Среди них – пытки и убийства как пленных, так и гражданского населения.