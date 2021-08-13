Поліція має жорстко реагувати, – Зеленський про напад на Беленюка

Володимир Зеленський відреагував на напад расистів на олімпійського чемпіона та депутата Жана Беленюка. Президент закликав поліцію жорстко реагувати на подібні випадки в Україні.

Відповідний допис президент оприлюднив у твітері. Також він пригадав, що Жаном Беленюком "пишається наш народ".

До теми Расизму в Україні не місце, – "слуги" жорстко відреагували на напад на Беленюка

Президент закликав поліцію припиняти прояви расизму

Володимир Зеленський заявив, що саме завдяки Жану Беленюку український гімн прозвучав на Олімпіаді-2020 в Токіо. Президент додав, що "він – один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ".

А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх,

– сказав Зеленський.

До речі, у поліції повідомили, що вже встановлюють обставини інциденту та причетних людей. Вони розслідують справу про напад як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.

Що відомо про напад на Жана Беленюка: коротко

13 серпня Олімпійський чемпіон та нардеп від партії "Слуга народу" заявив, що невідомі молодики підійшли до нього в центрі Києва на Печерську. Вони намагалися спровокувати конфлікт, викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

Беленюк запевнив, що "Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально".

Спортсмен та політик написав, що у нього виникли питання: "Чи українець я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній? Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати у своїй Батьківщині та в рідному місті?! І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?".

На інцидент відреагували у партії "Слуга народу". Там категорично засудили ситуацію, назвавши це проявом ненависті.

Вони зазначили, що надалі використовуватимуть усі законодавчі важелі впливу, щоб не допустити в Україні проявів расизму та ксенофобії.