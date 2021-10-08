Розглядають отруєння: поліція назвала версії смерті нардепа Антона Полякова

Нардеп Антон Поляков помер 8 жовтня. Поліція озвучила декілька ймовірних версій смерті політика.

Мовиться як про захворювання політика, так й про отруєння. Про це на брифінгу 8 жовтня заявив начальник нацполіції Києва Іван Вигівський.

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Поліція назвала ймовірні версії смерті Полякова

Вигівський пояснив, що поліція висунула декілька версій щодо смерті політика.

Це хронічне захворювання Полякова, котре могло призвести до смерті, а також – отруєння невідомою речовиною самостійно або невідомою особою,

– розповів Вигівський.

Він пояснив, що наразі у поліції вже є попереднє лікарське свідоцтво про смерть. Згідно з ним, причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.

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