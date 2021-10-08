Розглядають отруєння: поліція назвала версії смерті нардепа Антона Полякова
Джерело:24 канал
Нардеп Антон Поляков помер 8 жовтня. Поліція озвучила декілька ймовірних версій смерті політика.
Мовиться як про захворювання політика, так й про отруєння. Про це на брифінгу 8 жовтня заявив начальник нацполіції Києва Іван Вигівський.
До теми Переглядають відео з камер та допитують свідків, – поліція про розслідування смерті Полякова
Поліція назвала ймовірні версії смерті Полякова
Вигівський пояснив, що поліція висунула декілька версій щодо смерті політика.
Це хронічне захворювання Полякова, котре могло призвести до смерті, а також – отруєння невідомою речовиною самостійно або невідомою особою,
– розповів Вигівський.
Він пояснив, що наразі у поліції вже є попереднє лікарське свідоцтво про смерть. Згідно з ним, причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.
Новина доповнюється...