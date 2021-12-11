Поліція не знає, хто саме виїхав на зустрічку: подробиці смертельної ДТП під Тернополем

Страшна аварія під Тернополем біля Лозової сталася 8 грудня. Тоді зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen Passat та мікроавтобус Mersedes Benz Sprinter.

Одразу після ДТП госпіталізували 9 людей. Згодом, на жаль, у лікарні померли водій маршрутки та пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні.

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Смертельна аварія біля Лозової: нові подробиці розповіли у поліції

Страшна аварія сталася 8 грудня приблизно о 17 годині в Тернопільській області біля села Лозова. На трасі зіткнулися мікроавтобус Mersedes Benz Sprinter та легковий автомобіль Volkswagen Passat.

Мікроавтобус віз пасажирів до Кременця. Саме його водій та пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні, через аварію втратили життя – вони померли у лікарні. Ще 7 людей з різними травмами досі під наглядом медиків.

Журналісти запитали у поліції Тернопільської області про подробиці інциденту. Там кажуть, що поки не встановили, який саме транспортний засіб з учасників ДТП виїхав на зустрічну смугу.

У маршрутці 2 загинули, а решта пасажирів сильно постраждали. Їх придавило кріслами, одному чоловікові навіть відірвало ногу. Також сильні травми у пасажирів легкового автомобіля, а водій перебуває у шоковому стані,

– повідомив речник поліції Сергій Крета.

За його словами, свідчення щодо аварії суперечливі:

Одні, мовляв, кажуть, що автобус виїхав на зустрічну смугу.

Інші – що правила порушив легковик.

Наразі відомо, що удар був доволі сильний – автобус розвернуло, а легковик викинуло з дороги.

Зараз призначено експертизу. Також ми шукаємо записи з відеореєстраторів автомобілів, що проїжджали повз,

– додав Крета.

Хто загинув у аварії під Лозовою

ДТП забрала життя водія мікроавтобуса 58-річного Павла Ящука. Як пише видання, багато пасажирів, які їздили цим маршрутом постійно, згадують чоловіка як обережного й ввічливого водія.

Також померла у лікарні 52-річна Ольга Бочковська. За словами її знайомих, того дня жінка поверталася з лікарні – навідувала сина.

Поліція розслідує аварію за статею Кримінального кодексу про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть кількох людей. Карають за таке в Україні позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

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