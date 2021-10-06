Поліція прийшла в "Укрексімбанк" вручати підозри через напад на журналістів

6 жовтня 2021 , 14:54
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Джерело:

24 канал

Правоохоронці 6 жовтня прийшли до будівлі "Укрексімбанку", що на вулиці Антоновича у Києві. Вони хочуть вручити підозру фігурантам кримінального провадження щодо перешкоджання діяльності журналістів "Схем".

Про те, що у будівлю банку завітали представники поліції та прокуратури, у коментарі 24 каналу розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

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До "Укрексімбанку" прийшли правоохоронці

Поліцейські Голосіївського відділу та столичні прокурори прибули 6 жовтня у відділення "Укрексімбанку". Вони мають намір вручити підозри двом людям, які фігурують у кримінальному провадженні.

Наразі правоохоронці зайшли у будівлю банку для проведення слідчих дій. Водночас перед нею відбувається акція протесту проти протиправних дій, які допустили керівництво та охорона фінустанови.

Поліція готова вручити 2 підозри

Журналістка 24 каналу Анна Брикова, яка перебуває на місці подій, наголосила, що станом на 15:00 6 жовтня відомо про 2 можливі підозри. Однак наразі невідомо, хто окрім Євгена Мецгера може отримати підозру.

Журналісти вийшли на протест під офісом "Укрексімбанку": дивіться відео

Напад на знімальну групу "Схем": коротко

  • На знімальну групу програми "Схеми" напали в "Укрексімбанку" під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером. Посадовцю не сподобалося, що його питали, тому він викликав до кабінету охорону, аби знищити запис розмови.
  • Охоронці застосували до оператора фізичну силу, забрали камери та картки з відзнятим матеріалом. Пізніше журналістам вдалося відновити видалені кадри, а повне відео інциденту опинилося у мережі.
  • Мецгер вже написав заяву на звільнення. Він зазначив, що хоче відновити репутацію "Укрексімбанку", яка постраждала через скандал. Водночас наглядова рада визначила нового очільника банку на час розслідування.
  • Генпрокурорка Ірина Венедіктова наголосила, що справа вимагає справедливого та ефективного розслідування, та пообіцяла, що Офіс генпрокурора "не покриватиме безумство".

Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": дивіться відео 

 

Автор: Наталія Пристанська