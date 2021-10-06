Поліція прийшла в "Укрексімбанк" вручати підозри через напад на журналістів

Правоохоронці 6 жовтня прийшли до будівлі "Укрексімбанку", що на вулиці Антоновича у Києві. Вони хочуть вручити підозру фігурантам кримінального провадження щодо перешкоджання діяльності журналістів "Схем".

Про те, що у будівлю банку завітали представники поліції та прокуратури, у коментарі 24 каналу розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

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До "Укрексімбанку" прийшли правоохоронці

Поліцейські Голосіївського відділу та столичні прокурори прибули 6 жовтня у відділення "Укрексімбанку". Вони мають намір вручити підозри двом людям, які фігурують у кримінальному провадженні.

Наразі правоохоронці зайшли у будівлю банку для проведення слідчих дій. Водночас перед нею відбувається акція протесту проти протиправних дій, які допустили керівництво та охорона фінустанови.

Поліція готова вручити 2 підозри

Журналістка 24 каналу Анна Брикова, яка перебуває на місці подій, наголосила, що станом на 15:00 6 жовтня відомо про 2 можливі підозри. Однак наразі невідомо, хто окрім Євгена Мецгера може отримати підозру.

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Напад на знімальну групу "Схем": коротко

На знімальну групу програми "Схеми" напали в "Укрексімбанку" під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером. Посадовцю не сподобалося, що його питали, тому він викликав до кабінету охорону, аби знищити запис розмови.

Охоронці застосували до оператора фізичну силу, забрали камери та картки з відзнятим матеріалом. Пізніше журналістам вдалося відновити видалені кадри, а повне відео інциденту опинилося у мережі.

Мецгер вже написав заяву на звільнення. Він зазначив, що хоче відновити репутацію "Укрексімбанку", яка постраждала через скандал. Водночас наглядова рада визначила нового очільника банку на час розслідування.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова наголосила, що справа вимагає справедливого та ефективного розслідування, та пообіцяла, що Офіс генпрокурора "не покриватиме безумство".

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