Поліція провела обшуки у молодиків зі скандальних відео у Києві
Поліцейські провели обушки за місцем мешкання двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео. Мовиться про кадри, де юнаки гучно слухали російську музику та перекривали рух транспорту у центрі столиці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. До цього правоохоронці упізнали всіх фігурантів скандальних відео.
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Що відомо про обшуки у підлітків, що перекривали рух у Києві
У поліції зазначили, що провели обшуки за місцем мешкання двох неповнолітніх, які фігурували у скандальних відео
"Блогерами" виявились шестеро жителів столиці, віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій.
Крім того, в межах кримінального провадження, слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх, за результатами яких вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони,
– наголосили правоохоронці.
За вказаним фактом триває досудове розслідування.
Що виявили правоохоронці у двох фігурантів скандальних відео у Києві / Відео поліції Києва
Що відомо про скандал з молодиками у Києві
- У мережі 10 січня з'явилося кілька відео, на яких імовірні представники "золотої молоді" Києва, перешкоджають руху транспорту в центрі міста, бо їм захотілося попалити. На відео також зафіксовано, як ці особи підрізають автомобілі та викидають доларові купюри з машини на вулицю Хрещатик.
- У поліції Києва згодом повідомили, що вже встановили всіх фігурантів цих скандальних відео. Їх разом із батьками запросили на бесіду до правоохоронців. Один із юнаків вже фігурував у скандалах з публічним прослуховуванням російської музики.
- У мережі також встановили особи потенційних підозрюваних, пов'язаних зі скандальними відео, які привернули увагу громадськості. Серед причетних, як повідомлялося, могли бути син колишнього голови Лиману Петра Цимідана, а також, імовірно, син бізнесмена В'ячеслава Юткіна. Нині правоохоронці не оприлюднили конкретних імен тих, кого ідентифікували як учасників скандальних відео.
- Водночас повідомлялося, що фігурантом на кадрах є також і нібито син нардепа від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Дмитра Ісаєнка. Однак сам він спростував цю інформацію, адже зазначив, що у нього немає сина. Натомість відомо, що у нардепа є вже повнолітня донька.