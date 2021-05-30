Ще ввечері Бешта почувався добре: поліція Таїланду розповіла деталі смерті українського посла

За попередньою інформацією, не виявили насильницької смерті посла України в Таїланді Андрія Бешти. Крім того, перед тим, як лягти спати, дипломат почувався добре.

Жодних ознак атаки на посла, ознак нападу чи насильства не знайшли. Про це розповів речник поліції Таїланду Кіссана Пхатаначарун.

Важливо Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта

Чоловік ввечері почувався добре

Бешту знайшли мертвим 30 травня близько 5:30 у його готельному номері на острові Ко-Ліпе. Син посла розповів, що його батько почувався добре перед тим, як лягти спати. Однак прокинувся о 4:30 ранку через блювання, а потім втратив свідомість.

Ймовірна причина смерті – сердечна недостатність

Припускають, що посол помер внаслідок серцевої недостатності, однак остаточні причини смерті ще не встановлені.

Поліція Таїланду допитала свідків. Тіло Бешти привезли в місцеву лікарню для розтину, а потім забрали до поліцейської лікарні Бангкока, аби розслідувати причини його смерті.

Що відомо про Андрія Бешту