Поліція вперше прокоментувала ДТП Трухіна і одразу передала справу в ДБР

Через тиждень після випадку у поліції прокоментували інформацію про ДТП з Олександром Трухіним. Оскільки один з фігурантів нардеп, справу передали у ДБР.

23 серпня – у день, коли сталася ДТП, поліція почала кримінальне провадження. Її відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Тим часом Корнієнко заявив, що не знає, де та в якому стані перебуває Трухін

Покази свідків розходяться

Аварія трапилася 23 серпня у Дарницькому районі Києва. Тоді автомобіль Audi, не дотримавшись безпечної дистанції під час руху, в'їхав у Ford, який рухався попереду. Далі Ford врізався у Daewoo. У результаті потрійної аварії постраждали 6 осіб, кажуть в поліції.

Коли поліція приїхала, учасники аварії перебували біля автівок. Тому зараз необхідно достеменно встановити, хто ж саме був за кермом в момент ДТП.

Під час першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом Audi був чоловік, як згодом з'ясувалося – народний депутат України. Втім, інші свідки заперечують ці покази.

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Через те, що він є фігурантом ДТП, справу поліція не розслідуватиме. Наразі підслідність визначена за Державним бюро розслідування. Усі матеріали, зібрані слідчими поліції, передадуть до ДБР.

30 серпня у ДБР заявили, що розслідуванням справи про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна займається Нацполіція . Натомість Державне бюро розслідувань на той момент не мало жодної інформації про резонансну подію.

Слідчі поліції вже призначили низку необхідних експертиз, щоб, зокрема встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль Audi. У соцмережах і ЗМІ повідомляють, що вона була вищою за дозволену.

Що відомо про резонансну ДТП