Поліція встановила особу загиблого у ДТП з машиною Ярославського

Під час ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського на Харківщині загинув чоловік. Правоохоронці вже встановили його особу.

Загиблим виявився житель Чугуївського району. Йому було 36 років.

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Що відомо про загиблого

Журналіст Юрій Бутусов писав, що чоловік раніше був тричі судимий. Він вийшов з колонії 31 грудня 2021 року, а 9 лютого вночі пішов на прогулянку.

Однак, ким би не він не був, якби машини не рухалися з великим перевищенням допустимої швидкості, людина залишилася б живою,

– наголосив журналіст.

Він додав, що вдома чоловіка чекала мати.

Від чого помер чоловік

Раніше у Харківській прокуратурі повідомляли, що чоловік помер на місці. У нього були множинні переломи, травми життєво важливих органів та травми голови.

До речі, машина, яка збила загиблого, не зупинилась, аби допомогти йому. Власне, тому й поліція відкрила 2 справи. Крім "порушення ПДР", мовиться й про "залишення в небезпеці".

ДТП з кортежем Ярославського: головне

Аварія сталась 9 лютого у районі 534 кілометра траси Київ – Харків – Довжанський. На місці ДТП знайшли номерні знаки з кортежу президента "Металіста" Ярославського.

Сам Ярославський говорив, що під час ДТП спав. Мовляв, про нього дізнався вранці 10 лютого. До речі, бізнесмен наступного дня полетів до Лондона.

У компанії Ярославського стверджували, що за кермом був їхній водій.

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