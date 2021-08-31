Поліція встановить, хто був за кермом, – перша реакція Монастирського на скандал з Трухіним

Денис Монастирський вперше прокоментував скандал зі "слугою народу" Олександром Трухіним, який, ймовірно, спричинив жахливу ДТП. Міністр розповів, що поліція встановить, хто був за кермом автівки.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський вперше прокоментував аварію за участю Трухана. Він окреслив подальший алгоритм дій.

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Монастирський про скандал з Трухіним

Коли поліція з'ясує, хто саме перебував за кермом, справу, ймовірно, передадуть у Державне бюро розслідувань,

– зазначив глава МВС.

Інших деталей про справу він не став називати, учинивши, що відповіді на запитання даватиме Нацполіція.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що у протоколі поліції водієм автівки Трухіна вказана інша людина. Однак це не означає, що правоохоронці такої ж думки або ж що так було насправді. Це лише інформація, записана зі слів очевидців ДТП.

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