Поліція встановить, хто був за кермом, – перша реакція Монастирського на скандал з Трухіним
Джерело:PavlovskyNews
Денис Монастирський вперше прокоментував скандал зі "слугою народу" Олександром Трухіним, який, ймовірно, спричинив жахливу ДТП. Міністр розповів, що поліція встановить, хто був за кермом автівки.
Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський вперше прокоментував аварію за участю Трухана. Він окреслив подальший алгоритм дій.
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Монастирський про скандал з Трухіним
Коли поліція з'ясує, хто саме перебував за кермом, справу, ймовірно, передадуть у Державне бюро розслідувань,
– зазначив глава МВС.
Інших деталей про справу він не став називати, учинивши, що відповіді на запитання даватиме Нацполіція.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що у протоколі поліції водієм автівки Трухіна вказана інша людина. Однак це не означає, що правоохоронці такої ж думки або ж що так було насправді. Це лише інформація, записана зі слів очевидців ДТП.
Монастирський прокоментував аварію з Трухіним: відео
Резонансна ДТП за участю "слуги народу": що відомо
- За інформацією ЗМІ, 23 серпня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Ймовірно, Audi нардепа не дотрималася безпечної дистанції та на великій швидкості в'їхала у Ford, який протаранив автомобіль Daewoo.
- Через аварію 6 людей отримали тілесні ушкодження, з них 2 – діти. Зокрема, постраждав голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Цю новину одразу ж активно поширили у мережі. Однак згодом приблизно 30 різних медіа видалили повідомлення про аварію.
- Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко відмовився коментувати інцидент та порадив чекати офіційної заяви поліції. Саме вона займається розслідуванням ДТП.