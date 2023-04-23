Це фарс під час війни, – поліція почала залучати військкомати до боротьби з любителями дрифту

Для боротьби з любителями дрифту правоохоронці почали залучати співробітників ТЦК та СП. Поліцейські наголосили, що в Україні триває війна.

Аби зупинити любителів дрифту, до роботи залучили військкомати. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Поліція залучила до боротьби з дрифтерами ТЦК та СП

Ми воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями — то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоров'я могли б, наприклад, тримати автомат,

– підкреслив Білошицький.

Також він пояснив, що поліцейські вже неодноразово попереджали про неприпустимість такої поведінки та навіть притягували дрифтерів до відповідальності. Втім, це не допомогло. Тож цього разу вирішили залучити до роботи військкомів. Білошицький додав: "Автомат теж можна прокачати і протюнити".

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Любителям дрифту виписали повістки та постанови / Фото Патрульної поліції

Уряд змінив правила вручення повісток військовозобов'язаним. Тепер їх можуть виписувати незалежно від місця перебування на військового обліку та місця постійної реєстрації.