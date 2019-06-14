Поліція влаштувала обшуки в активістів через знесення бюста Жукову: фото і відео

Поліція Харкова 13 червня влаштувала обшуки у двох активістів у справі про знесення бюста радянському маршалу Георгію Жукову: обшукали В'ячеслава Дуду і Максима Зінченка.

Це попри те, що Зінченка не було на місці подій в день, коли зносили пам'ятник, заявив у Facebook ще один активіст Валентин Бистриченко.

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Скориставшись службовим становищем, ввели в оману матір підозрюваного патріота (Зінченка, – ред.) і вручили повістку, зачитали повідомлення про підозру, яке не може зачитуватися особі, яка не є підозрюваною,

– описав перебіг обшуків у Зінченка активіст громадської організації "Традиція і Порядок" Семен Соха.

Щодо Дуди, то обшук у нього тривав більше години. Шукали трос, драбину, вилучили 20 стріляних гільз (сувенірів), повідомив голова громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Вчора близько 20:00 до мене прийшли, щоб вручити підозра і провести обшук. Шукали, напевно, бюст Жукова, хоча я не є його фанатом. Вилучили 28 стріляних гільз. У мене діти їх колекціонують, купують за кишенькові гроші на OLX. Було таке відчуття, що я перебуваю навіть не в Україні часів Януковича, а в СРСР. Просто прийшли і вели себе по бєспрєдєлу,

– розповів Дуда виданню Newsroom.

При цьому він не заперечує, що перебував на місці подій під час знесення бюста Жукову, але стверджує, що не брав участі в руйнуванні монумента.



Фото з місця обшуку в активістів



Фото з місця обшуку в активістів

Що кажуть про обшуки в поліції?

У поліції ж повідомили, що обшуки відбулися, відповідно до рішення суду. Там додали, що в день повалення бюсту Жукову, 2 червня, окремі люди скоїли протиправні дії щодо поліцейських, які охороняли громадянський порядок. Тоді 3 правоохоронці отримали хімічний опік очей і потрапили до лікарні.

Тож слідчі відкрили кримінальні справи про хуліганство і погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. В межах цих справ і відбулися обшуки у 2 активістів.

Тим часом група активістів "Світанок" повідомила, що планує 13 червня влаштувати акцію протесту проти тиску на них біля Немишлянського райвідділу поліції.

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Хто такий Георгій Жуков?

Радянський полководець і державний діяч, Маршал СРСР, чотириразовий Герой Радянського Союзу, кавалер двох орденів "Перемога". Найбільше прославився під час Другої світової війни, в яку вступив у 1940 році. Через рік отримав посаду начальника Генерального штабу, а ще через 2 роки – звання маршала. Він відповідав за всі важливі операції – прорив блокади Ленінграда, наступ у Курській битві.

В 1944 році Жуков керував однією з найбільших операцій у свої кар'єрі – Корсунь-Шевченківським котлом. У процесі генерал Конєв звинуватив Жукова і Ватутіна в бездіяльності щодо оточеної німецького угруповання, що вело до його прориву з оточення. У 1945 році Жуков і Конєв провели Вісло-Одерську операцію, потім – штурм Берліна, підписання капітуляції Німеччиною і парад у Москві.



Георгій Жуков

Жорстокість Жукова і ядерні навчання

Під час взяття Берліну стався один з найбільш показових щодо ставлення Жукова до солдатів, випадків. Жуков мав першим в'їхати в Берлін, але його джип обігнала вантажівка, яка везла снаряди на позиції. "Маршал Перемоги" наказав наздогнати водія. Коли переляканого солдата доставили до Жукова, він порвав його права, давши наказ: "Побити, обіс*яти й викинути в канаву".

Воєнна тактика Жукова часто приводила до неймовірним втрат серед військових, він був досить жорстоким і ухвалював вироки про масові розстріли власних офіцерів.

Окрім того, Жуков очолював сумнозвісні ядерні навчання на Тоцькому полігоні у 1954 році з використанням ядерної зброї та з участю 45 тисяч військових. Навчання були варварським етапом підготовки до наступальної Третьої світової війни: танковий кидок до Рейну і Ла-Маншу через смугу, очищену від солдатів НАТО атомними ударами, а вже в Римі, Парижі та Бордо танкісти могли повмирали покотом від отриманого опромінення, як пожежники в серіалі "Чорнобиль", і їм на заміну прислали б нововідмобілізованих.

Після цих ядерних навчань з 45 тисяч військових-учасників живими залишилися трохи більше 2 тисяч. Половина з них офіційно мають інвалідність першої та другої груп, у 74,5% – хвороби серцево-судинної системи, ще у 20,5 % – хвороби органів травлення, у 4,5% – рак і хвороби крові. Під час навчань також постраждали близько 10 тисяч мирних жителів з найближчих населених пунктів. Відомості про навчання засекречені.

Після війни навколо Жукова сформувався культ "Маршала Перемоги", зокрема завдяки великій шані офіцерів та генералів, які були зобов'язані маршалу власною кар'єрою. Розуміючи, що Жуков бачить в собі нового Наполеона, Сталін завдяки спецслужбам почав формувати чорне досьє на полководця. Проте від ідеї знищити Жукова фізично відмовились, тому його заслали до Одеси, а згодом Уралу. Після смерті Сталіна в кар'єрі Жукова стався новий злет – посада міністра оборони СРСР. В 1957 Жуков потрапив в опалу і після цього решту часу провів на дачі.

Що відомо про повалення бюсту Жукову в Харкові?

Монумент повалили 2 червня – у день об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй ділам" – так званої партії мерів за участю міських голів Харкова та Одеси Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова. Цей з’їзд пікетували активісти, щоб нагадати про 2013 та 2014 роки, коли Кернес та Труханов "мали відкриту проросійську позицію". Під час пікету частина активістів пішли до пам'ятника радянському маршалу Георгієві Жукову і взялася його зносити. Адже напередодні Кернес заявляв, що поверне ім’я радянського маршала одному з проспектів Харкова. І це попри те, що такі дії суперечать законові про декомунізацію.

В Харкові сьогодні все як у 2014 - сепарський з'їзд в палаці спорту, на що реагують харків'яне. Пам'ятник Жукову повалений. pic.twitter.com/3cKmBi25wH — Катерина Яресько (@kattyfun1) 2 июня 2019 г.

Правоохоронці спробували перешкодити поваленню бюсту, але безрезультатно, тож монумент таки знесли. У поліції кажуть, що під час цих подій хтось розпилив сльозогінний газ, від якого 3 правоохоронців зазнали опіків очей. Тож і за цим фактом, і за фактом повалення пам’ятника поліція відкрила 2 кримінальні справи.

Кернес пообіцяв відновити пам’ятник Жукову.