Поліція затримала майора ЗСУ: який хабар вимагав офіцер за "відмазання" від призову

16 квітня поліція затримала офіцера Херсонського обласного військового комісаріату за хабарництво. Майор вимагав та одержав чималі гроші за вирішення питання про надання відстрочки призову.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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"Офіцер Херсонського обласного військового комісаріату вимагав та одержав від матері військовозобов’язаного 600 доларів США хабара. За вказану суму пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо прийняття уповноваженими особами Херсонського ОМВК рішення про надання відстрочки від призову на строкову службу", – йдеться у повідомленні поліції.



Вилучені кошти

Відкрито кримінальне провадження за статею Кримінального кодексу України про зловживання впливом. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.