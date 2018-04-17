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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поліція затримала майора ЗСУ: який хабар вимагав офіцер за "відмазання" від призову

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Затримання майора
Затримання майора / НПУ

16 квітня поліція затримала офіцера Херсонського обласного військового комісаріату за хабарництво. Майор вимагав та одержав чималі гроші за вирішення питання про надання відстрочки призову.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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"Офіцер Херсонського обласного військового комісаріату вимагав та одержав від матері військовозобов’язаного 600 доларів США хабара. За вказану суму пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо прийняття уповноваженими особами Херсонського ОМВК рішення про надання відстрочки від призову на строкову службу", – йдеться у повідомленні поліції.


Вилучені кошти

Відкрито кримінальне провадження за статею Кримінального кодексу України про зловживання впливом. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Теги: Новини України Кримінальні новини Корупція Хабар Гроші Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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