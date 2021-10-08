У поліції розкрили перші подробиці та хронологію смерті Полякова

Загиблий нардеп Антон Поляков, якого виявили мертвим у таксі 8 жовтня, перед трагедією посварився зі співмешканкою. Саме через це він нібито не хотів їхати додому, а кілька годин катався у таксі вулицями Києва.

Про це розповів начальник поліції Києва Іван Вигівський на брифінгу щодо розслідування смерті Полякова.

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Хронологія подій

Вигівський підтвердив, що нардеп того вечора дійсно вживав алкоголь разом зі своїм знайомим. Після гулянь в одному з розважальних закладів столиці нардеп нібито не хотів їхати додому, бо посварився зі співмешканкою.

Він (Антон Поляков – 24 канал) не захотів їхати й вони десь 1,5 години їздили вулицями Києва. Знайомому набридло спілкування із загиблим і він запропонував нардепу поїхати додому на таксі,

– сказав Вигівський.

За словами начальника поліції Києва, Поляков пересів до таксі. Згодом авто зупинили правоохоронці, адже водій порушив правила дорожнього руху. Патрульні, перевіряючи документи таксиста, побачили на задньому сидінні Полякова, який був у напівлежачому стані.

На питання поліцейських таксист відповів, що нардеп перебував у стані алкогольного сп'яніння і йому стало зле. Після цього на місце одразу ж викликали швидку. Медики намагалися реанімувати Полякова дефібрилятором, але парламентар помер.

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