Політв'язню Владиславу Єсипенку призначили стипендію імені Лук'яненка

Бранцю Кремля Владиславу Єсипенку призначили державну стипендію імені Левка Лук'яненка. Її виплачуватимуть протягом періоду незаконного утримання журналіста окупантами та ще рік після звільнення.

Про призначення стипендії журналісту, який правдиво висвітлював події в окупованому Криму, у мережі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Єсипенку призначать держстипендію імені Лук'яненка

Державну стипендію бранцю Кремля призначили указом Володимира Зеленського.

Призначити стипендію імені Левка Лук'яненка на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Єсипенку Владиславу Леонідовичу,

– йдеться в указі.

"Справа" окупантів проти Єсипенка: що відомо

Владислав Єсипенко – кореспондент "Радіо Свобода" в окупованому Криму. Його арештували в березні 2021 року й звинуватили в роботі на українську розвідку.

В автівці журналіста начебто знайшли саморобну вибухівку. Він вже неодноразово заявляв про тортури зі сторони окупантів.

У липні так званий "суд" в окупованому Сімферополі ще на пів року продовжив термін арешту Єсипенка.

Державна стипендія імені Левка Лук'яненка – це нагорода, що вручається з 2018 року. Її мета – забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів громадян України, незаконно затриманих та утримуваних Росією або її найманцями. Кожного року отримати стипендію можуть до 100 людей. Її розмір – три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, що у листопаді становить 7 137 гривень.

Текст допису Олексія Гончаренка:

Владиславу Єсипенку призначать державну стипендію імені Левка Лук'яненка на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення.

Нагадаю, в липні цього року так званий "суд" в окупованому Росією Сімферополі на пів року продовжив термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка

Єсипенка ще в березні цього року затримали в окупованому Криму виключно за професійну діяльність і звинувачують у "шпигунстві" та "виготовленні саморобного вибухового пристрою". Проти нього окупанти застосовували тортури.

Я піднімав питання незаконного утримання Єсипенка, а також жахливих умов, в яких вже 6 років перебуває інший український політв'язень Валентин Виговський, на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Марєю Пейчинович-Бурич. Окрім того, на останній сесії ПАРЄ нам вдалося прийняти важливу резолюцію про порушення прав кримських татар в Криму.