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      Поливаний понеділок у Львові: мер міста Садовий приєднався до святкових обливань – яскраві фото

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      Поливаний понеділок, наступний день після Великодня, цього року відзначають 29 квітня. Його святкують у різних містах України, а найбільш цікаві заходи проходять у Києві та Львові. В останньому до святкових розваг традиційно приєднався й мер міста Андрій Садовий.

      Про це у прямому ефірі розповіли кореспонденти 24 каналу.

      Львів

      У Львові, як і щороку, на Поливаний понеділок у центрі дуже мокро. І хоч цього разу дощить, погода не завадила людям вийти на площу Ринок, аби пообливати один одного. Як і зазвичай, також це зробив міський голова Львова Андрій Садовий. Він дозволив спершу полити себе, а потім і сам обливав всіх навколо.

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      До такого святкування вдалися, коли 6 років тому поливний понеділок перетворився на хуліганські дії. Таким чином обливання зробили цивілізованими.

      Це є наша традиція. Ми її зробили цивілізованою. Відбувається це тільки на площі Ринок, за межі не виходимо. Якщо є круті хлопці, будь ласка, приходьте сюди! Покажіть, які ви є сильні і потужні! І дівчата, звичайно! Це подобається, це круто, це хороший настрій! І це очищає!
      – розповів мер Львова Андрій Садовий.

      обливаний понеділок у львові
      У Львові Поливаний понеділок святкують на площі Ринок у центрі міста // фото ЛМР

      обливаний понеділок у львові
      Мер міста також приєднується до святкових обливань

      обливаний понеділок у львові
      Усі охочі можуть прийти на площу та розважитись у святковий день // фото ЛМР

      обливаний понеділок у львові
      Такі заходи об'єднують // фото ЛМР

      обливаний понеділок у львові
      Площу обладнали спеціальним пристроєм, який надає воду // фото ЛМР

      обливаний понеділок у львові
      Також люди можуть обсохнути та переодягнутись, обладнані й такі місця

      Також для того, щоби переодягнутися, обладнали спеціальні кабінки. Обливання триватимуть до 16 вечора.

      Київ

      У Києві також дощить. Люди зібралися у Національному музеї архітектури і побуту України. Свято почали з хороводу, щоб зігрітися. Згодом все ж наважилися і обливати один одного. Хлопці навіть кидали дівчат у воду, аби позалицятися. А ті могли відкупитися від такого залицяння писанками.

      обливаний понеділок у києві
      У Києві на поливаний понеділок водять хороводи

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      Теги: Андрій Садовий Новини України Великдень Новини Львова Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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