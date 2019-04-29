Поливаний понеділок у Львові: мер міста Садовий приєднався до святкових обливань – яскраві фото

Поливаний понеділок, наступний день після Великодня, цього року відзначають 29 квітня. Його святкують у різних містах України, а найбільш цікаві заходи проходять у Києві та Львові. В останньому до святкових розваг традиційно приєднався й мер міста Андрій Садовий.

Про це у прямому ефірі розповіли кореспонденти 24 каналу.

Львів

У Львові, як і щороку, на Поливаний понеділок у центрі дуже мокро. І хоч цього разу дощить, погода не завадила людям вийти на площу Ринок, аби пообливати один одного. Як і зазвичай, також це зробив міський голова Львова Андрій Садовий. Він дозволив спершу полити себе, а потім і сам обливав всіх навколо.

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До такого святкування вдалися, коли 6 років тому поливний понеділок перетворився на хуліганські дії. Таким чином обливання зробили цивілізованими.

Це є наша традиція. Ми її зробили цивілізованою. Відбувається це тільки на площі Ринок, за межі не виходимо. Якщо є круті хлопці, будь ласка, приходьте сюди! Покажіть, які ви є сильні і потужні! І дівчата, звичайно! Це подобається, це круто, це хороший настрій! І це очищає!

– розповів мер Львова Андрій Садовий.



У Львові Поливаний понеділок святкують на площі Ринок у центрі міста // фото ЛМР



Мер міста також приєднується до святкових обливань



Усі охочі можуть прийти на площу та розважитись у святковий день // фото ЛМР



Такі заходи об'єднують // фото ЛМР



Площу обладнали спеціальним пристроєм, який надає воду // фото ЛМР



Також люди можуть обсохнути та переодягнутись, обладнані й такі місця

Також для того, щоби переодягнутися, обладнали спеціальні кабінки. Обливання триватимуть до 16 вечора.

Київ

У Києві також дощить. Люди зібралися у Національному музеї архітектури і побуту України. Свято почали з хороводу, щоб зігрітися. Згодом все ж наважилися і обливати один одного. Хлопці навіть кидали дівчат у воду, аби позалицятися. А ті могли відкупитися від такого залицяння писанками.



У Києві на поливаний понеділок водять хороводи