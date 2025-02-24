До нас ніхто цього не робив, – командир полку "Ахіллес" розповів, що змінилося у ЗСУ

В Україні запустили проєкт "Лінія дронів", який дозволить ще ефективніше протидіяти російським окупантам. Зараз неможливо обійтися без безпілотників на полі бою.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що у Силах оборони України вже тривають реформи. Усі працюють над тим, аби був дійсно ефективний результат.

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Все починалося з невеликих груп

Як наголосив Федоренко, головний ресурс, який є в державі – це люди. Аби впровадити якісну реформу, мають бути фахівці, які зможуть відпрацьовувати на своїх посадах буквально на 200%.

На початку повномасштабної війни в Україні був досить невеликий випуск офіцерів для аеророзвідки за допомогою безпілотників. Більшість підрозділів усвідомили, що дрони важливі для виживання особового складу та знищення ворога. Відповідно у стрілецький та механізованих групах почали формуватися групи, які займалися безпілотниками.

На початку 2023 року Генштаб оцінив таке рішення. Тоді у війська ввели роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Це були спеціалізовані підрозділи, які мали виявляти та знищувати ворога. Але вже не з допомогою артилерії, а через безпілотники. Тоді й почали ще активніше використовувати "мавіки" зі скидом, FPV-дрони, нічні бомбери тощо.

На той момент рота ударних БпАК "Ахіллес" увійшла в топ-3 найкращих підрозділів з точки зору ефективності знищення ворога. Критерії тут прості: витрачена техніка, знищений ворог та живучість особового складувввв

Згодом у Генштабі вирішили масштабувати такі підрозділи. Якщо "Ахіллес" стали батальйоном, то, до прикладу, "Птахи Мадяра" вже перейшли на рівень бригади. Рота – це приблизно до 100 особового складу. Батальйон – 500+.

Також в Україні створили окремий рід військ Сили безпілотних систем ЗСУ. І він вже дає свої результати. Цей рід військ виявився настільки ефективним, що ворог вже намагається дзеркально відтворити його у своїх військах.

"Ахіллес" тепер став полком

Згодом у Силах оборони передивилися статистику наявних підрозділів, які успішно виконують завдання з дронами. Деякі з них масштабували до полків. Зокрема це стосується й вже тепер 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Полк – це до 3000 військовослужбовців. Чому ухвалили таке рішення? Щоб максимально розширити передовий досвід застосування технологій, їх розвитку, тактики, навчального та підготовчого процесу, який є у нашому підрозділі. Так можна буде забезпечити безпеку на достатньо широкому відтинку фронту,

– підкреслив Федоренко.

Ситуація з дронами в Україні успішно розвивається. За останні два роки відбувся величезний стрибок вгору. До прикладу, нічні бомбери стали стійкішими до РЕБ. Також в Україні вже працюють власні аналоги російських "Ланцетів".

Крім того, важливо, що до дронових підрозділів можна долучитися за допомогою рекрутингу. Для цього можна прийти у відповідний рекрутинговий центр Сухопутних військ.

Якщо на рівні співбесіди ми один одному підходимо, то ви гарантовано будете служити в нас. Ви приходите не в ТЦК, а до рекрутингового центру. Там зараховуєтесь у списки військової частини. Після цього загальновійськовий вишкіл, спеціалізована підготовка, адаптація на базі нашого підрозділу,

– розповів військовий.

Додамо, перший етап "Лінії дронів" охопить 5 елітних полків та бригад, які працюють з безпілотниками.