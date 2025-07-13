Полковник армії Великої Британії назвав фатальний прорахунок Путіна

Попри намагання Дональда Трампа схилити Володимира Путіна до припинення вогню, очільник Кремля впевнений, що нібито перевага російських сил на фронті зростає, і невдовзі українська оборона може зруйнуватися. Тому він зараз відкидає умови президента США.

Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем зазначив у розмові з 24 Каналом, яка насправді ситуація на фронті. Також він припустив, чи мають під собою підстави сподівання Путіна на розвал оборони українського війська.

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Чому Путін впевнений, що армія Росії є "непереможною"?

Інгрем наголосив, що глава Кремля має хибну впевненість щодо можливого руйнування оборони України. На початку повномасштабного вторгнення, коли він напав на Київ, то був впевнений, що українська влада капітулює, а російська армія без перешкод зайде на територію України. Коли тривали обстріли Бахмута, Путін також очікував, що українська оборона розвалиться.

Йому розповідають те, що він хоче почути, і Путін вважає, що російська армія сильніша, ніж є насправді,

– пояснив полковник у відставці.

На сьогодні Росія здійснює потужний тиск на українську оборону, але якою ціною.

З воєнного погляду тактика полягає в обміні простору на час. Тому, коли українські війська відходять ще до того, як зазнають великі, неприйнятні втрати, то вони залишають цей простір. Однак він заповнений тисячами загиблих російських військових,

– зауважив він.

Тоді Україна робить те ж саме, за словами Інгрема, на наступній лінії оборони. А потім на різних ділянках по інший бік лінії фронту вона виявляє слабку позицію, де Росія не може ввести свої війська, і контратакує, відвойовуючи в деяких випадках територію, яку росіянам не вдалося захопити.

Україна може здійснювати таку оборону набагато довше, ніж Путін здатний, як відзначив полковник у відставці, продовжувати забезпечувати війська, які йому дуже дорого коштують.

Проте він все ще вірить в те, що вчиняє правильно. І пихатість Путіна його загубить і стане фатальним прорахунком. Ми бачимо її прояви не тільки в тому, що відбувається на фронті, але й в його ставленні до США та Європи,

– підкреслив Філіп Інгрем.

Проте реальні причини його пихатості та помилковій впевненості у здатності захопити всю Україну чи принаймні чотири області, як припустив Інгрем, не відомі. Інакше це, на його думку, можна було використати проти очільника Кремля.

Зазначимо, що за даними західних ЗМІ, які посилаються за джерела близькі до Кремля, Путін має впевненість, що оборона ЗСУ у найближчі місяці має розсипатися. Тому на тлі літнього наступу росіян очільник Кремля вважає за неможливе зупинити бойові дії сьогодні без значних поступок з боку України.

Журналісти зауважили, що Путін готовий ризикнути відносинами з Трапом, щоб досягти капітуляції Києва перед його вимогами.