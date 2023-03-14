Полковник з Міноборони за хабарі допомагав виїхати чоловікам за кордон: його затримали

В Україні понад рік через повномасштабне вторгнення Росії триває загальна мобілізація. Під час неї правоохоронці затримують не лише ухилянтів, а й посадовців, які допомагають уникнути призову.

Зокрема, працівники Державного бюро розслідувань у березні затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України. Він за 9 тисяч доларів США допомагав виїхати з України військовозобов’язаному.

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Які послуги запропонував полковник

За даними слідства, за грошову винагороду полковник громадянину України призовного віку незаконно допомагав оформити документи про зняття з військового обліку, щоб той в період дії воєнного стану міг безперешкодно виїхати за кордон. Саме під час отримання хабаря від військовозобов’язаного та передачі документів його затримали працівники ДБР спільно з СБУ.

За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби,

– повідомили у Державному бюро розслідувань.

Міг допомагати не одному військовозобов'язаному

Під час розслідування правоохоронці провели низку обшуків. У результаті за місцем проживання підозрюваного вони виявили та вилучили:

документи та військові квитки третіх осіб,

виписки з медичних карт,

аркуші з печатками військових частин,

зброю без дозвільних документів,

гроші в іноземній валюті.

Посадовцю уже повідомили про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому інкримінують порушення частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Її санкції передбачають позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

В ДБР також повідомили, що зараз триває досудове розслідування. Слідство також встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину, зокрема, серед інших працівників районного центру комплектації та соціальної підтримки.

Відповідальність за ухил від мобілізації