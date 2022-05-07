У Пологах ЗСУ завдали удару противнику: росіяни були змушені залишити позиції

У Запорізькій області окупанти проводять активні бої. Вони намагаються прорвати оборону Збройних Сил України.

У Пологах ЗСУ завдали удару противнику

Втім, українські захисники дають гідну відсіч ворогу й не дозволяють прорватися далі, зокрема, у Пологах. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00.

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Так, підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно завдали вогневого ураження противнику.

ЗСУ знищили частину ворожого озброєння та військової техніки. Особовий склад росіян залишив свої позиції.

Яка ситуація в Запорізькій області

Війська агресора постійно обстрілюють Запорізьку область. 1 травня російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

3 травня окупанти обстріляли з артилерії селище Залізничне Гуляйпільського району. Внаслідок дій російської армії загинули двоє місцевих жителів.

Збройні Сили України дають відсіч російським загарбникам. У Генштабі ЗСУ 4 травня повідомили, що знищили понад сотню росіян на Запоріжжі. Також наші захисники ліквідували ворожий безпілотник.

6 травня російські військові вкотре обстріляли село Кам'янське, що на Запоріжжі. Значна частина жителів виїхала, проте є і ті, хто вирішив залишитися у напівпустому селі – приватні будинки було пошкоджено.

Росіяни викрали і два дні катували патріота Романа Семененка, після чого вбили його. Це трапилось у тимчасово окупованому місті Пологи.

Російські окупанти не дають забрати поранених та загиблих українських військових з поля бою на території Запорізької області. При цьому загарбники поширюють цинічні фейки, буцімто командирам ЗСУ заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців.

Тим часом у громаді Мелітополя викрили двох вчительок-колаборанток. Жінки працюють у Якимівській громаді Мелітопольського району і пішли на співпрацю з окупантами – поширюють фейки й виконують доручення загарбників.

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