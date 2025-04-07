Воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК, – голова Пологівського ТЦК
- Начальник Пологівського ТЦК Віктор Юрчук вважає, що робота у Центрі комплектування є важчою, ніж на фронті, і підкреслює важливість комплектування армії.
- Начальник Пологівського РТЦК висловлює незадоволення з приводу зростання кількості "50-річних студентів" і наголошує на обов'язку військовозобов'язаних служити в армії.
Начальник Пологівського ТЦК Віктор Юрчук висловив впевненість, що робота у Центрі комплектування є важчою, аніж на фронті. Він наголосив на обов'язку комплектувати армію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Юрчука для телеканалу TV5.
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Що у ТЦК думають про власну роботу
Віктор Юрчук переконаний, що воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК. За його словами, це дуже тяжка робота.
Ми мусимо комплектувати Збройні Сили. Хтось на ротації, хтось поранений. Мусимо поповнювати,
– зазначив він.
На його думку, росіяни розуміють важливість їхньої роботи й тому влаштовують всілякі провокації поблизу ТЦК та завербовують українських громадян, щоб вони влаштовували теракти.
Віктор Юрчук також запевнив, що 90% ТЦК "працюють по совісті і закону". Начальник Пологівського РТЦК зауважує, що співробітники територіальних центрів комплектування не мають права самостійно затримувати людей. Саме тому поліція присутня і на блокпосту.
До речі, Юрчук також незадоволений збільшенням кількості "50-річних студентів". Він переконаний, що всі військовозобов'язані повинні служити, щоб виконати свій обов'язок перед Батьківщиною та мати змогу жити в Україні.