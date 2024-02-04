Перші мами вже в палатах: у Харкові відновили пологовий після авіаудару в березні 2022 року

У березні 2022 року будівля пологового будинку №1 у Харкові була пошкоджена внаслідок авіаційного удару Росії. За оцінками експертів, понад 50% стаціонару зазнало руйнувань.

1 лютого 2024 року пологовий знову запрацював. До медзакладу прийшли перші породіллі, які разом з лікарями чекають на появу маленьких українців. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в етері 24 Каналу розповіла, що гроші на відновлення виділила Міжнародна організація з міграції.

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Шлях відновлення пологового будинку

Директор полового будинку Євген Благовіщенський розповідає, що внаслідок авіаудару, окрім пошкоджень даху, вікон і приміщень, зникло опалення, а в березні 2022 року була мінусова температура на вулиці.

Пошкодили один з входів у лікарню. Покрівлю з шиферу майже зруйнували, а це понад 880 квадратних метрів,

– зазначив чоловік.

У підвалі полового будинку обладнали укриття для пацієнток та працівників лікарні. Воно немає вікон, але зможе захистити понад 100 людей від вибухової хвилі.

Були відновлені лабораторії та кухні. В укритті для повноцінного функціонування були встановлені душові, туалети, система вентиляції в операційній та комунікації – труби водопостачання та каналізації,

– зауважив ст. асистент відділу Шелтер Міжнародної організації з міграції Микита Кальченко.

В облаштованій операційній залі можуть проводитися медичні маніпуляції, прийматися пологи або якісь оперативні втручання під час повітряної тривоги.

Перші матусі вже в палатах

На ремонт знадобилося близько 5 місяців. У серпні 2023 року почалися роботи та вже на початку січня 2024 року закінчилися.

На жаль, лунають сигнали тривоги й мамам разом із медиками доводиться спускатися в укриття. Але добре, що воно є та приведене до хорошого стану,

– наголосила кореспондентка.

Медпрацівники пройшли навчання, щоб вчасно зреагувати та швидко спустити всіх матусь та немовлят у захищену будівлю.

У Харкові 63 медичних заклади, з яких пошкоджені понад 65%. У деяких будівлях відновлення продовжуються за кошти благодійників та міжнародних організацій.

За рік у Харкові народилося близько 2,5 тисяч немовлят. Водночас до повномасштабного вторгнення Росії позначка коливалася від 8 до 12 тисяч новонароджених. Навіть попри жахливі обстріли росіян, життя продовжується у прифронтових населених пунктах.

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