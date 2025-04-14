Всі документи були російською мовою, комунікація була за допомогою жестів, – полонений китаєць

Полонені китайці розповіли про умови служби в окупаційній армії. За їхніми словами, перекладача з китайської не було – з росіянами спілкувалися жестами. Деталі передає 24 Канал.

Бійці з КНР кажуть, нібито не стріляли в українських військових. Адже на фронті були всього три дні.

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В яких умовах тренувалися китайці в Росії

Росіяни приховали, що іноземцям доведеться воювати. Ван Гуанцзюню вони запропонували роботу будівельником. І, власне, не розповідали, які умови контракту.

З оплатою праці та спілкуванням також виникли проблеми.

Усі документи були російською, комунікація була за допомогою жестів – показували знаками, що нам потрібно робити. Дали карту, на яку я отримав 200 тисяч рублів, але не міг цією картою користуватись. Періодично росіяни забирали карту, щоб витрачати гроші на пальне, на павербанки,

– сказав Чжан Ренбо.

Проте в КНР дружньо ставляться до Росії. У соцмережах показують бравих солдатів і розповідають про їхні успіхи у війні проти України.

"Будь-яка інформація – про перемоги Росії. У китайських соцмережах можна побачити людей у формі, рекламу. У Китаї престижно бути в армії, тому хтось може захотіти піти в армію в іншій країні", – повідомили військовополонені.

Додамо, що їхні російські інструктори не давали вказівок щодо полону. Імовірно, тому, що самі росіяни ладні швидше накласти на себе руки, аніж потрапити в полон до ЗСУ.