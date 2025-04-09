У Центрі протидії дезінформації розповіли, як китайські найманці потрапили до Росії

Україна захопила в полон двох китайців, які воювали на боці Росії. Зараз важливо дочекатися, які саме будуть кроки від Китаю.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що Росія вже вкидала інформацію, що це нібито північнокорейські солдати. Однак це фейки. Інформація про китайців була перевірена у різних джерелах.

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Що зробить Китай

Як наголосив Коваленко, офіційно Пекін не рекомендує своїм громадянам воювати на боці Росії. В лавах окупантів перебувають саме китайські найманці.

Але в будь-якому випадку китайські спецслужби мають розуміти, як саме Росія вербує їхніх громадян. І тут дуже важливо подивитися на реакцію Китаю. Важливо, що цей процес став публічним.

Якщо Китай виступає проти війни, за мир та поважає територіальну цілісність України, то мають перекрити канали вербування своїх громадян. Якщо не перекриє, то це окреме питання,

– зазначив Коваленко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що на боці Росії воює щонайменше 155 китайців. Один зі шляхів вербування – через соцмережі. Зокрема через TikTok.