У ГУР розповіли, що робитимуть з полоненими з КНДР

Україна все ж має перших полонених із Північної Кореї, вони вже у Києві. Це підтвердив Володимир Зеленський 11 січня. До того захоплені солдати КНДР швидко померли від ран.

У ГУР пояснили, що буде робити Україна з полоненими. Деталі передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Цікаво, що полонені солдати Кіма є розвідниками з Головного розвідувального бюро КНДР.

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Що Україна робитиме з полоненими з КНДР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін запевнив: те, що військові КНДР потрапили у полон, – позитивний момент для України.

В будь-якому випадку можу сказати, що це правильний і потрібний для України і для нашої позиції інцидент, який ми використаємо у своїх інтересах. Це цікава і потрібна інформація, яку ми можемо від них отримати. Плюс сам факт підтвердження участі від безпосередніх учасників з території Північної Кореї – це теж дуже потрібний для нас факт,

– пояснив він.

Слід сказати, що вище керівництво КНДР наказало солдатам убивати себе, щоб не потрапити в полон до ЗСУ. Тож полонені корейці справді цінні для України.

Київ готувався вести роботу з військовими КНДР. Українські розвідники повідомили, що нині з полоненими працюють фахівці, які знають особливості Північної Кореї.

"Участь військовослужбовців даної країни вже була давно відома і анонсувалася Головним управлінням розвідки. Повірте: ми готувалися. І не тільки ми, а всі відповідні служби, які залучаються до даного процесу, готувалися до таких заходів. І відповідно – абсолютно готові в тих межах, що визначені законодавством України", – додав Єрін.

Поки що бійці КНДР воюють тільки на Курщині. Їхня присутність впливає на перебіг ведення війни. Вони переважно беруть участь у штурмах, задіяні у складі частин морської піхоти, десантників. Загалом це піхота та гарматне м'ясо, проте серед них є і фахівці. ССО ведуть багатогодинні бої із військовими Північної Кореї, а ті намагаються влаштовувати засідки.

Наразі не ясно, чи надасть Кім росіянам нові "штики".