"Росія і Путін неправду кажуть, тут все не так": полонений окупант поділився прозрінням

Не секрет, що у російської армії все йде настільки "добре", що вона вимушена шукати нове поповнення по тюрмам. А щоб ув'язнені раптом не вирішили, що за ґратами безпечніше – розповідають байки та кидаються обіцянками. Однак уже в Україні приховати справжній стан речей стає неможливо.

Попався на солодку брехню й 19-річний Кочкін Васілій Олександрович, якого Сили оборони України захопили у полон. Слова полоненого передає 24 Канал.

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Росія обманює своїх

Росіянин, який лише недавно досяг повноліття, уже встиг загриміти у тюрму. Однак міністерство оборони йому вирішило зробити спокусливу пропозицію – позбутися судимості всього за 6 місяців, а взамін – просто покопати окопи подалі від бойових дій, та ще й за велику грошову винагороду.

На свою голову, хлопець погодився на цю пропозицію і вже 31 березня 2023 року опинився на фронті в Україні. Уже тут він зрозумів, наскільки йому брехало військове керівництво.

Те, що нас сюди кликали, і казали всю цю фігню – це все-все неправда. Я зауважив, що Росія, Путін взагалі неправду все каже. І не лише він, там інші люди. По телевізору теж кажуть дуже все погане, не те, що тут відбувається. Тут не так все,

– сказав окупант.

Мирних жителів вбиває не Україна

Уже в Україні Василій нарешті прозрів, що вбиває мирних жителів та руйнує інфраструктуру насправді не наша держава.

Я помітив – тут все навпаки. Тут навпаки наші починають залякувати жителів і також нападають, виходить, на вас. Бо це ви тут живете і ми, виходить, до вас приїхали. І через це ви себе охороняєте, виходить так,

– поділився просвітленням окупант.

Він особисто чув, що окупанти залякують людей, що за відмову співпрацювати вбивають їх. Мав змогу й особисто поспілкуватися з мирним мешканцем, який розповів про дику поведінку "колег" окупанта: і про обстріли, і про залякування, і про намагання згвалтувати його дружину.

Відтак він дійшов висновку, що даремно припхався на чужу землю, хоч і вважав, що лише ритиме окопи. А також – що саме росіяни принесли горе на українські землі. "Я б краще б далі сидів у в'язниці і вийшов би нормально", – поділився він.

Повоювати довго не вдалося