Чому в документах полонених з КНДР зазначена Тува: в ОП пояснили, для чого це потрібно

Україна вперше взяла в полон солдатів КНДР, що фактично підтверджує її участь у війні проти України. У одного із них виявили військовий квиток, який вказує, що він нібито житель республіки Туви, яка перебуває під контролем Росії.

Радник президента Дмитро Литвин пояснив, чому так сталось. Про це пише 24 Канал.

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Росія видає такі документи

За словами радника президента росіяни намагаються приховати, що у війні проти України беруть участь солдати КНДР, тому видають їм документи республіки Тува або інших підконтрольних Росії народів.

Але ці люди – реально корейці. Вони з Північної Кореї і зараз, власне, мета того, щоб їх показати журналістам, – щоб всі побачили, що це люди з Північної Кореї, а не з Туви чи Якутії,

– наголосив Литвин.

Україна взяла у полон двох солдатів КНДР. Співробітника СБУ вдалося встановити, що їм 20 та 25 років. Один із них був солдатом у армії Північної Кореї, а інший – снайпером-розвідником.

Подібно до перших полонених росіян на початку повномасштабного вторгнення, вони теж стверджують, що їхали на навчання, а не на війну проти України.

Спілкування із такими полоненими спілкуються через переклад та у співпраці із південнокорейською розвідкою.