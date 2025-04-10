Нами командував росіянин, і ми все за ним повторювали, – громадянин Китаю, якого взяли у полон
- Українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці окупантів на Донеччині.
- Полонений китаєць пояснив, що ними командував росіянин.
8 квітня стало відомо про потрапляння у полон до українських захисників 2 громадян Китаю, які воювали на боці окупантів на Донеччині. Один із полонених розповів про перебування у російській армії.
Під час допиту китаєць розповів, як відбувалася комунікація між громадянами КНР та росіянами, передає 24 Канал.
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Що розказав китаєць
За словами полоненого, ним та його товаришами командував росіянин.
Він просто казав нам, що робити. І ми за ним повторювали,
– пояснив чоловік.
Також він розказав, як втратив свою зброю. Вони разом з іншим окупантом ховалися у дерев'яному укритті, там їх атакував дрон, який і пошкодив зброю – автомат Калашнікова.
До слова, раніше один із полонених китайців розповів, як опинився в російській армії. До окупаційного війська він долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів. Чоловік розповів, що прагнув стати військовослужбовцем та отримати російське громадянство. Він пройшов підготовку на території окупованої Луганщини у складі групи, сформованої з інших громадян Китаю. З росіянами вони спілкувалися жестовою мовою та через мобільного перекладача.