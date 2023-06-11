З полону повернули 95 українців: додому їдуть оборонці "Азовсталі", Зміїного та Бахмута

До України з російського полону 11 червня повернулися 95 захисників. Зокрема, оборонці "Азовсталі", Бахмута, Маріуполя та острова Зміїний.

Про це розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, багато бійців були поранені.

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Україна повернула ще 95 бійців

Єрмак розповів, що черговий обмін полоненими відбувся 11 червня.

Повертаємо додому 95 наших людей. У списку – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержанта та двоє офіцерів. До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі",

– зазначив очільник Офісу Президента.

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Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь". Багато захисників перебували в полоні пораненими.

"Продовжуємо виконувати задачу Президента України Володимира Зеленського "повернути всіх". Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець. Слава Україні", – підсумував Єрмак.

Україна повернула ще 95 захисників / Фото Андрія Єрмака та КШППВ

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Семеро мали важкі поранення

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед звільнених військових:

51 представник ЗСУ, зокрема 15 тероборонців,

29 нацгвардійців,

11 прикордонників,

4 військові моряки.

Усі звільнені цього разу – чоловіки.

"Обмін став можливим завдяки складним перемовинам, які проводить Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося повернути оборонців, які перебували в полоні у ПВК "Вагнера" та підрозділу "Ахмат", – мовиться у повідомленні.

Завдяки взаємодії представників Сил безпеки та оборони, уряду та команди Офісу Президента цього разу з полону повернули:

захисників Маріуполя, зокрема "Азовсталі", та острова Зміїний;

полонених з ЧАЕС;

27 оборонців, які захищали Донецький напрямок, з них 5 – з-під міста Бахмут;

захисників Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків.

Серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи". Тобто Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені. З неволі серед інших повернувся військовий музикант 36-ї бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у вертолітній місії ГУР до окупованого Маріуполя,

– повідомили у КШППВ.

Серед повернутих також є:

четверо з важкими пораненнями;

один звільнений із суттєвою втратою ваги – 30 кілограмів;

військові з ускладненням хвороб.

"Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців. Слава Україні!" – підсумували у КШППВ.

Омбудсмен Дмитро Лубінець нещодавно розповів, що він спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими продовжує працювати, щоб кожен українець, що опинився на території окупанта, повернувся додому. До сьогоднішнього обміну вдалося повернути 2 430 українців.