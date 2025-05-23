"Нарешті вдома": з полону повернули батька дівчини, яка вижила під завалами будинку в Запоріжжі

У п'ятницю, 23 травня, у межах обміну військовополоненими між Україною та Росією додому повернули батька Анни Купрієнко. Дівчина разом із чоловіком вижила під час російського ракетного удару у 2023 році.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Сьогодні відбувся перший етап обміну в межах формату "1000 на 1000".

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З полону повернули батька Анни Купрієнко

Україна повернула з російського полону 390 людей – 270 військових і 120 цивільних громадян. Це воїни, які захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

У день морської піхоти після більше ніж 3 років полону мій тато нарешті вдома,

– написала Анна Купрієнко в Instagram.

Нагадаємо, уночі 2 березня 2023 року окупанти вдарили по центру Запоріжжя ракетою С-300. Тоді постраждала багатоповерхівка, зруйновано 3 – 5 поверхи. Рятувальники дістали з-під завалів 11 людей, зокрема подружжя Анни Купрієнко та Юрія Федірка.