Половину з 41 літака, ураженого під час операції "Павутина", неможливо відновити, – Зеленський

Нещодавно Україна під час операції "Павутина", яку проводила СБУ, уразила 41 російський літак. Президент Володимир Зеленский повідомив, що половина з них не піддається відновленню.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Які втрати російської авіації внаслідок операції "Павутина"

Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль, аби зупинити Росію, їхню авіацію, бомбардування та зменшити військовий потенціал країни-агресорки.

Він додав, що закритим указом нагородив воїнів СБУ, які брали участь у операції "Павутина" зі знищення 41 російського літака.

Половину з них неможливо відновити, а частина буде відновлюватися роками, якщо відновиться. Дійсно, справедлива військова ціль,

– зазначив Зеленський.

У СБУ повідомили, що FPV-дрони вдарили по чотирьох російських аеродромах: "Оленья", "Іваново", "Дягилево" та "Белая". Там додали, що серед уражених повітряних суден – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 та Іл-78.

До слова, операцію "Павутина" також прокоментували у Сполучених Штатах. Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що знищення частини російської авіації завдало передусім психологічного ефекту, попри великі матеріальні збитки. Водночас він попередив, що така атака може призвести до ескалації російсько-української війни.