Майже половина поляків вважають, що війна знищить і Україну, і Росію: у Зеленського відповіли

За результатами опитувань, майже половина поляків вважають, що війна закінчиться знищенням обох країн – і України, і Росії. Утім, варто розуміти, чим далі люди від війни – тим більше лунатиме подібних заяв.

На кшталт "Україна не виграє війну" або "країни знищать один одного". Такою думкою з 24 Каналом поділився радник голови ОПУ Михайло Подоляк, наголосивши, хоч це звучить дивно, до цього потрібно ставитися спокійно.

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У світі пишуть багато маячні

Подоляк зазначив, що сучасний інформаційний світ у демократичних країнах дозволяє говорити будь-яку маячню, тиражувати її та масштабувати. Не потрібно зосереджуватися на подібних результатах опитувань.

"Є сенс звертати увагу на ключові засадничі речі, пояснюючи нашим польським друзям. Дивіться, це ж все непросто. Немає України – тоді наступний хто? Чи Росія, випалюючи територію України, потім скаже, що не піде далі? Далі міжнародне право. "Воно нам забороняє. Ми не будемо атакувати". А головне – що буде Росія робити з армією вторгнення? Вона поверне їх на заводи, яких не існує в Росії?", – наголосив радник ОПУ.

Російські окупанти "вкусили" масштабної крові цивільного населення України, грабували, знищували та ґвалтували. Для того, щоб контролювати ці маси людей треба або виграти – тоді росіяни заливатимуть кров'ю не тільки в Україні, а й в інших країнах; або програти – тоді окупанти йдуть на лаву підсудних і несуть відповідальність. Другий варіант – це правильний фінал війни.

І тому ця вся бравада, поки ти не воюєш. Бравада, що хтось там когось знищить, хтось програє і так далі. Це – бравада людей, які не готові воювати. І тому спокійно ставимося,

– підкреслив Подоляк.

Три речі, які варто усвідомлювати про Європу

За словами посадовця, після двох років повномасштабної війни має бути абсолютно чітке усвідомлення трьох речей про Європу.

По-перше, занадто багато бюрократії. І навіть суттєві кризи її швидко не ламають.

По-друге, занадто мало людей, які готові захищати і території, і цінності. І Україна – це не єдина на сьогодні країна, яка готова. У нас просто немає іншого варіанту.

По-третє, війна справедливо фіналізується – це правильний історичний процес, який не може постійно бути розтягнутим у часі. Концепція "русского міра" вже й так занадто довго затрималась на цьому світі.

Це має бути знищено, якщо хочемо гарантувати своїм дітям більш-менш зрозуміле майбутнє. Це стосується не України. От бажано, щоб це усвідомлювали. Є багато політичних діячів, партій в Європі, які це усвідомлюють,

– зауважив Михайло Подоляк.

Інша справа – коли європейці не можуть перейти від "політики слова" до "політики діла". Вони дискутують та обговорюють, але думають, що достатньо прописати в колонці, які ризики генерує Росія.

У Європі не розуміють, що немає сенсу тільки прописувати один рядок, потрібно одразу формувати другий, щоб розуміти "що конкретно по пунктах ми будемо робити".

Приміром: військове виробництво. Зі складів передаємо таку-то зброю. Враховуємо, що треба знищувати російські військові спроможності на такій-то відстані, тому далекобійних ракет буде не 20, а 2 тисячі для України тощо.

Поки немає редакційної колонки №2. Перша вже є, де всі ризики Росії, які вона генерує, прописані. Немає другої колонки – що робимо логістично тут і зараз з погляду зобов'язань для України щодо виграшу в цій війні,

– констатував радник ОПУ.

Російська пропаганда працює по всьому світу