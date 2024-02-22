Вроде "Украина не выиграет войну" или "страны уничтожат друг друга". Таким мнением с 24 Каналом поделился советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, подчеркнув, хоть это звучит странно, к этому нужно относиться спокойно.

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Подоляк отметил, что современный информационный мир в демократических странах позволяет говорить любой бред, тиражировать его и масштабировать. Не нужно сосредотачиваться на подобных результатах опросов.

"Есть смысл обращать внимание на ключевые основополагающие вещи, объясняя нашим польским друзьям. Смотрите, это же все непросто. Нет Украины – тогда следующий кто? Или Россия, выжигая территорию Украины, потом скажет, что не пойдет дальше? Дальше международное право. "Оно нам запрещает. Мы не будем атаковать". А главное – что будет Россия делать с армией вторжения? Она вернет их на заводы, которых не существует в России?", – подчеркнул советник ОПУ.

Российские оккупанты "укусили" масштабной крови гражданского населения Украины, грабили, уничтожали и насиловали. Для того, чтобы контролировать эти массы людей надо или выиграть – тогда россияне будут заливать кровью не только в Украине, но и в других странах; или проиграть – тогда оккупанты идут на скамью подсудимых и несут ответственность. Второй вариант – это правильный финал войны.

И поэтому эта вся бравада, пока ты не воюешь. Бравада, что кто-то там кого-то уничтожит, кто-то проиграет и так далее. Это – бравада людей, которые не готовы воевать. И поэтому спокойно относимся,

– подчеркнул Подоляк.

Три вещи, которые стоит осознавать о Европе

По словам чиновника, после двух лет полномасштабной войны должно быть абсолютно четкое осознание трех вещей о Европе.

Во-первых, слишком много бюрократии. И даже существенные кризисы ее быстро не ломают.

Во-вторых, слишком мало людей, которые готовы защищать и территории, и ценности. И Украина – это не единственная на сегодня страна, которая готова. У нас просто нет другого варианта.

В-третьих, война справедливо финализируется – это правильный исторический процесс, который не может постоянно быть растянутым во времени. Концепция "русского мира" уже и так слишком долго задержалась на этом свете.

Это должно быть уничтожено, если хотим гарантировать своим детям более-менее понятное будущее. Это касается не Украины. Вот желательно, чтобы это осознавали. Есть много политических деятелей, партий в Европе, которые это осознают,

– отметил Михаил Подоляк.

Другое дело – когда европейцы не могут перейти от "политики слова" к "политике дела". Они дискутируют и обсуждают, но думают, что достаточно прописать в колонке, какие риски генерирует Россия.

В Европе не понимают, что нет смысла только прописывать одну строку, нужно сразу формировать вторую, чтобы понимать "что конкретно по пунктам мы будем делать".

К примеру: военное производство. Со складов передаем такое-то оружие. Учитываем, что надо уничтожать российские военные возможности на таком-то расстоянии, поэтому дальнобойных ракет будет не 20, а 2 тысячи для Украины и тому подобное.

Пока нет редакционной колонки №2. Первая уже есть, где все риски России, которые она генерирует, прописаны. Нет второй колонки – что делаем логистически здесь и сейчас с точки зрения обязательств для Украины по выигрышу в этой войне,

– констатировал советник ОПУ.

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