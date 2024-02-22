У половині областей України тривога: Повітряні сили попередили про загрозу пуску ракет

В частині областей оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про можливі пуски ракет типу Х-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Тривога почала ширитися ще о 10:59 на Сході, а опівдні – охопила Південь та центральні області. Закликаємо українців не нехтувати сигналом тривоги й пройти до найближчого укриття.

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Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

13:08, 22 лютого У ПС повідомили, що дальні стратегічні бомбардувальники відходять від пускових рубежів. 12:52, 22 лютого Повітряні сили підтвердили, що стратегічні бомбардувальники перебувають у Чорному морі. 2 Ту-22м3 – в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22,

– мовиться у повідомленні. 12:47, 22 лютого Моніторингові телеграм-канали повідомили, що стратегічні бомбардувальники наблизилися до пускових рубежів у Чорному морі. Існує загроза застосування Х-22 для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей 12:38, 22 лютого У Сумській, Харківській та Полтавській областях оголосили відбій повітряної тривоги. 12:30, 22 лютого Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що ворожий літак А-50 в акваторії Азовського моря веде радіолокацію. Також фіксується робота 2 ворожих бортів Іл-22. До слова, ці літаки активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для радіорелейного зв'язку. 12:13, 22 лютого Тривога охопила майже половину областей України. Загроза існує для: Сумської,

Харківської,

Донецької,

Дніпропетровської,

Запорізької,

Полтавської,

Черкаської,

Кіровоградської,

Одеської,

Миколаївської,

Херсонської областей.

Мапа тривог в Україні станом на зараз 12:12, 22 лютого Загроза застосування ракет Х-22 На Півдні та у центральних областях оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що кілька бортів Ту-22М3, що здійснили виліт з аеродрому "Енгельс" та наближаються до східного кордону України. Існує загроза пусків ракет Х-22!

– попередили у Повітряних силах.

Росія перестала застосовувати "Калібри"

Ворог перестав застосовувати ракети типу "Калібр" для ударів по Україні, хоча в акваторії Чорного моря є ракетоносії. Як пояснили у Військово-морських силах, окупанти нині не здійснюють пуски крилатих ракет з моря, оскільки мають проблеми з логістикою.

Як ми бачимо, протягом довгого часу вже вони не використовували носії крилатих ракет. Єдиний підтверджений залп, чотири ракети з фрегата "Адмірал Макаров" був після знищення "Цезаря Кунікова". Це такий акт відчаю, не могли вони промовчати в цій ситуації. Але маючи на борту теоретично вісім ракет, він використав тільки чотири. Це теж говорить багато про що,

– сказав Плетенчук.

Він також додав, що на військовій базі "Новоросійськ" росіяни не можуть завантажити кораблі балістичними ракетами. Для цього потрібна лише база "Севастополь".