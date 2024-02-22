У половині областей України тривога: Повітряні сили попередили про загрозу пуску ракет

22 лютого 2024, 12:16
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В частині областей оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про можливі пуски ракет типу Х-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Тривога почала ширитися ще о 10:59 на Сході, а опівдні – охопила Південь та центральні області. Закликаємо українців не нехтувати сигналом тривоги й пройти до найближчого укриття. 

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

13:08, 22 лютого

У ПС повідомили, що дальні стратегічні бомбардувальники відходять від пускових рубежів.

12:52, 22 лютого

Повітряні сили підтвердили, що стратегічні бомбардувальники перебувають у Чорному морі.

2 Ту-22м3 – в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22,
– мовиться у повідомленні. 

12:47, 22 лютого

Моніторингові телеграм-канали повідомили, що стратегічні бомбардувальники наблизилися до пускових рубежів у Чорному морі. Існує загроза застосування Х-22 для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей

12:38, 22 лютого

У Сумській, Харківській та Полтавській областях оголосили відбій повітряної тривоги.

12:30, 22 лютого

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що ворожий літак А-50 в акваторії Азовського моря веде радіолокацію. Також фіксується робота 2 ворожих бортів Іл-22. До слова, ці літаки активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для радіорелейного зв'язку.

12:13, 22 лютого

Тривога охопила майже половину областей України. Загроза існує для: 

  • Сумської,
  • Харківської,
  • Донецької,
  • Дніпропетровської,
  • Запорізької,
  • Полтавської,
  • Черкаської,
  • Кіровоградської,
  • Одеської,
  • Миколаївської,
  • Херсонської областей. 


Мапа тривог в Україні станом на зараз

12:12, 22 лютого

Загроза застосування ракет Х-22

На Півдні та у центральних областях оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що кілька бортів Ту-22М3, що здійснили виліт з аеродрому "Енгельс" та наближаються до східного кордону України.

Існує загроза пусків ракет Х-22!
– попередили у Повітряних силах. 

Росія перестала застосовувати "Калібри"

Ворог перестав застосовувати ракети типу "Калібр" для ударів по Україні, хоча в акваторії Чорного моря є ракетоносії. Як пояснили у Військово-морських силах, окупанти нині не здійснюють пуски крилатих ракет з моря, оскільки мають проблеми з логістикою. 

Як ми бачимо, протягом довгого часу вже вони не використовували носії крилатих ракет. Єдиний підтверджений залп, чотири ракети з фрегата "Адмірал Макаров" був після знищення "Цезаря Кунікова". Це такий акт відчаю, не могли вони промовчати в цій ситуації. Але маючи на борту теоретично вісім ракет, він використав тільки чотири. Це теж говорить багато про що,
– сказав Плетенчук.

Він також додав, що на військовій базі "Новоросійськ" росіяни не можуть завантажити кораблі балістичними ракетами. Для цього потрібна лише база "Севастополь".

Автор: Анжеліка Байбак