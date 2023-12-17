Знов за рибу гроші: польські перевізники анонсували нову акцію на кордоні з Україною

Польські перевізники 17 грудня анонсували нову акцію на кордоні з Україною. Це сталося через 6 днів після того, як вдалося розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Саме на цьому КПП поляки знову планують відновити свої протести. Це має статися з 18 грудня з близько 15 години.

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Поляки відновлять свої протести на кордоні

За повідомленнями польських журналістів, на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" спостерігається значне відставання — понад 2 тисячі українських вантажівок чекають, щоб перетнути кордон.

Пропускна спроможність пункту становить близько 650 тир (система міжнародних автомобільних перевезень товарів – 24 Канал) на день. Тож неважко підрахувати, що в черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попередньої акції протесту,

– мовиться в повідомленні.

Крім того, Павел Озігала, який очолює протест польських перевізників, заявив, що блокада кордону потенційно може тривати до 8 березня.

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