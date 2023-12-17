Знов за рибу гроші: польські перевізники анонсували нову акцію на кордоні з Україною
Джерело:RMF 24
Польські перевізники 17 грудня анонсували нову акцію на кордоні з Україною. Це сталося через 6 днів після того, як вдалося розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".
Саме на цьому КПП поляки знову планують відновити свої протести. Це має статися з 18 грудня з близько 15 години.
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Поляки відновлять свої протести на кордоні
За повідомленнями польських журналістів, на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" спостерігається значне відставання — понад 2 тисячі українських вантажівок чекають, щоб перетнути кордон.
Пропускна спроможність пункту становить близько 650 тир (система міжнародних автомобільних перевезень товарів – 24 Канал) на день. Тож неважко підрахувати, що в черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попередньої акції протесту,
– мовиться в повідомленні.
Крім того, Павел Озігала, який очолює протест польських перевізників, заявив, що блокада кордону потенційно може тривати до 8 березня.
Раніше КПП "Ягодин – Дорогуськ" розблокували
- Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що 11 грудня польські перевізники розблокували найбільший пункт пропуску на західному кордоні. Мовиться про пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".
- Курбаков також наголошував, що кордон для нашої держави має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Він зауважив, що міністерство разом з посольством працює далі, враховуючи інтереси українських перевізників.
- Варто зазначити, що акцію протесту поляки почали з 6 листопада 2023 року. Свої дії вони пояснювали тим, що незадоволені транспортним безвізом, який надав нам ЄС після початку вторгнення Росії, а також тим, що польські перевізники мають ставати в електронну чергу в Україні.
- Крім того, після 4 годин роботи 11 грудня пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" знову став заблокованим. Рух для автомобільного транспорту там перекрила вантажівка, яку розмістили по всій дорозі. На місце також прибула польська поліція.