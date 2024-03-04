Звільнення Польщі від "нечесної конкуренції" з Україною: Варшава каже про таємні переговори з ЄС

Польща веде закриті переговори з Єврокомісією про послаблення правил для польських аграріїв. Варшава бажає менш жорстких вимог у межах "Зеленої угоди", оскільки конкурує з Україною, яка не є членом ЄС.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна підтвердив проведення неофіційних переговорів з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Стосуються вони можливості звільнення польських фермерів від певних положень "Зеленої угоди".

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Варшава шукає компроміс

У відповідь на запитання про непублічні переговори Шейна в ефірі радіо ZET зазначив, що Польща прагне до змін, які б зняли тиск з її сільськогосподарського ринку. За його словами, галузь є вразливою через територіальну близькість до України.

Польський чиновник наголосив, що переговори стосуються "всього можливого", зокрема, змін до "Зеленої угоди" та регулювання імпорту продукції, який викликає дисбаланс на ринках ЄС. Шейна також висловив рішучість Варшави діяти самостійно, якщо переговори з Брюсселем затягнуться.

Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Якщо це займе занадто багато часу, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокаду кордонів та мита в односторонньому порядку.

Що таке "Зелена угода" European Green Deal (або "Європейська зелена угода") – це набір законодавчих ініціатив, висунутих Єврокомісією до країн-членів Альянсу. Стратегія має за мету зробити Європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року – зокрема, вводить достатньо жорсткі правила для аграріїв. Це збурює польських фермерів, оскільки вони змушені конкурувати з українським агроринком, для якого ініціатива не є обов'язковою до виконання.

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