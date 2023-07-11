Польща готова відправити своїх військових в Україну: Дуда назвав, за яких умов

Польща готова направити в Україні своїх військових, якщо таке рішення прийме НАТО. Президент Польщі Анджей Дуда назвав умови, за яких його країна це зробить.

Дуда наголосив, що мовиться про миротворчу місію. За його словами, рішення відправити польських миротворців в Україну буде залежати від того, які будуть домовленості.

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Польща готова відправити своїх військових в Україну

Він сказав, що Польща приєднається до миротворчої місії, завданням якої буде, наприклад, стежити за дотриманням режиму припинення вогню.

Якщо Україна вирішить провести мирні переговори з Росією і буде прийнято рішення про "миротворчу операцію", в якій західні солдати "наприклад, будуть стежити за дотриманням режиму припинення вогню", Польща візьме участь,

– сказав Дуда.

Він наголосив, що якщо НАТО прийме рішення направити миротворців в Україну, то Польща як відповідальний член Альянсу підтримає це рішення.

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